«Золотой» диапазон сдвинулся с мертвой точки

Операторы связи могут получить доступ к «золотому диапазону» частот для 5G (3400–3800 МГц). Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Телеком 2025» заявил, что обсуждение доступа операторов к данному диапазону возобновлено.

«Я так очень аккуратно скажу, что дискуссия по "золотому диапазону" возобновлена. Но без конкретики, сейчас точно ничего не скажем, но по крайней мере с нами начали обсуждение. Лед тронулся»,— заявил Максут Шадаев.

Кроме того, Максут Шадаев заявил на форуме, что первые аукционы на частоты 5G могут быть проведены до конца этого года, однако они не будут содержать лотов в «золотом диапазоне». Если по итогам аукциона спроса среди операторов на распределение частот при таких условиях не будет, Минцифры перейдет к другой схеме, добавил господин Шадаев.

«Золотой диапазон» считается оптимальным для внедрения 5G, но в России он занят силовыми структурами и спецслужбами. Операторы связи долгое время претендуют на него, так как использование такого диапазона более выгодно, чем определенного в стратегии развития отрасли связи до 2035 года диапазона в 4800–4990 МГц (с потенциалом расширения до 4400–4990 МГц), в которой также предусмотрено использование отдельных полос в диапазоне 694–790 МГц.