Градус перешел к испарению

Производство спирта в России сократилось в первом квартале на 12% год к году, а отгрузки с заводов — вовсе на четверть. Причина — повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года. Это вынудило ритейлеров и дистрибуторов сформировать в конце прошлого года существенные товарные запасы, после их реализации рынок может вернуться к росту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство пищевого спирта в России в январе—марте составило 12,94 млн декалитров (дал), сократившись на 12% год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Отгрузки за тот же период упали на 25% год к году, до 8,39 млн дал. Ранее производство спирта росло. В 2024 году оно достигло 59,72 млн дал, прибавив 5% год к году.

Падение рынка спирта началось вслед за сокращением разлива алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9%, снижение год к году составило 20,7%. Производство водки в России упало на 22,7% год к году, до 12,8 млн дал, коньяка — на четверть, до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,6 млн дал. Рост продемонстрировали лишь вина. Производство тихих в январе—марте прибавило 11,5%, до 8,4 млн дал, игристых — 15,6%, до 3,7 млн дал. Но этот сегмент меньше зависит от поставок спирта.

Снижение производства спирта и крепкого алкоголя в начале 2025 года во многом связано с резким повышением акцизов, говорит управляющий ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилл Киракозов.

С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 литр. Рассчитывающийся на его базе акциз на крепкий алкоголь, по подсчетам господина Киракозова, вырос в среднем на 23 руб., хотя ранее ежегодное повышение составляло 5–7 руб. Минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь также были увеличены: например, для водки — на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 литра.

Сейчас происходит корректировка рынка, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В преддверии роста МРЦ и акцизов с начала текущего года все участники рынка — от дистрибуторов до федеральных сетей — пополняли склады, объясняет владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин. Прямые закупки у производителей, по его словам, позволили создать высокие запасы на январь—февраль. Спрос на продукцию в этот период, соответственно, сократился.

Для ЛВЗ «Саранский» объем дополнительных отгрузок, по словам Кирилла Киракозова, в четвертом квартале 2024 года составил 5–10% от годового объема поставок. «Водка, отгруженная 31 декабря, стоила для производителя на 23 руб. дешевле, чем 1 января, несмотря на дату фактического производства»,— поясняет он. Коммерческий директор алкогольной компании Stellar Group Александр Гревцов считает, что дополнительно на рынке крепкого алкоголя сказались популяризация потребления российских вин и региональные антиалкогольные кампании (см. “Ъ” от 4 апреля).

Наиболее выраженное снижение разлива пищевого спирта в первом квартале 2025 года показало АО РФК.

Показатель сократился на 24% год к году, до 499 тыс. дал. Компания производит в том числе медицинский спирт. Эта продукция с начала года стала подакцизной, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он поясняет, что до введения акцизов медицинский спирт в некоторых случаях мог использоваться не по назначению, поступая алкогольным компаниям. В АО РФК “Ъ” оперативно не ответили.

Топ-10 крупнейших производителей этилового спирта в январе—марте 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) АО «Росспиртпром» 4612 –23 ООО «Ренессанс» 1499 38 АО «Татспиртпром» 1044 –2 АО «Башспирт» 652 13 SPI Group 632 92 Roust 518 –5 АО РФК 499 –24 ООО «Бесланспирт» 395 –3 ООО «Акат-Алко» (Анненковский спиртзавод) 391 9 ООО «Феникс» 272 9 Все производители 12940 –12 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Крупнейший производитель спирта в стране — АО «Росспиртпром» — в первом квартале 2025 года сократил производство на 23% год к году, до 4,6 млн дал. А вот второй по объему разлива игрок — ООО «Ренессанс» — смог увеличить производство на 38%, до 1,49 млн дал. Эта компания стала известна на рынке в прошлом году, начав резко наращивать разлив (см. “Ъ” от 25 ноября 2024 года). Третий игрок на рынке — АО «Татспиртпром» — сократил производство спирта на 2% год к году, до 1,04 млн дал. Заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев говорит, что снижение связано с плановой остановкой спиртзавода для профилактических работ и технического обслуживания в начале года.

Но тенденция на рынке вскоре может поменяться. Приблизительно к маю стоки будут освобождены и производство крепкого алкоголя начнет расти, считает Андрей Московский. В пользу этого, по мнению эксперта, говорит отсутствие существенного снижения продаж. По данным участников рынка, в январе—феврале 2025 года реализовано 19,22 млн дал крепкого алкоголя, что меньше всего на 1,9%. В Алкогольной сибирской группе также отмечают, что продажи алкоголя идут стабильно.

Владимир Комаров, Виктория Колганова