Градус перешел к испарению
Производство спирта начало снижаться
Производство спирта в России сократилось в первом квартале на 12% год к году, а отгрузки с заводов — вовсе на четверть. Причина — повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года. Это вынудило ритейлеров и дистрибуторов сформировать в конце прошлого года существенные товарные запасы, после их реализации рынок может вернуться к росту.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Производство пищевого спирта в России в январе—марте составило 12,94 млн декалитров (дал), сократившись на 12% год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Отгрузки за тот же период упали на 25% год к году, до 8,39 млн дал. Ранее производство спирта росло. В 2024 году оно достигло 59,72 млн дал, прибавив 5% год к году.
Падение рынка спирта началось вслед за сокращением разлива алкоголя. По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале 2025 года было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9%, снижение год к году составило 20,7%. Производство водки в России упало на 22,7% год к году, до 12,8 млн дал, коньяка — на четверть, до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,6 млн дал. Рост продемонстрировали лишь вина. Производство тихих в январе—марте прибавило 11,5%, до 8,4 млн дал, игристых — 15,6%, до 3,7 млн дал. Но этот сегмент меньше зависит от поставок спирта.
Снижение производства спирта и крепкого алкоголя в начале 2025 года во многом связано с резким повышением акцизов, говорит управляющий ООО «Балчуг» (официальный дистрибутор ЛВЗ «Саранский») Кирилл Киракозов.
С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 литр. Рассчитывающийся на его базе акциз на крепкий алкоголь, по подсчетам господина Киракозова, вырос в среднем на 23 руб., хотя ранее ежегодное повышение составляло 5–7 руб. Минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь также были увеличены: например, для водки — на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 литра.
Сейчас происходит корректировка рынка, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В преддверии роста МРЦ и акцизов с начала текущего года все участники рынка — от дистрибуторов до федеральных сетей — пополняли склады, объясняет владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин. Прямые закупки у производителей, по его словам, позволили создать высокие запасы на январь—февраль. Спрос на продукцию в этот период, соответственно, сократился.
Для ЛВЗ «Саранский» объем дополнительных отгрузок, по словам Кирилла Киракозова, в четвертом квартале 2024 года составил 5–10% от годового объема поставок. «Водка, отгруженная 31 декабря, стоила для производителя на 23 руб. дешевле, чем 1 января, несмотря на дату фактического производства»,— поясняет он. Коммерческий директор алкогольной компании Stellar Group Александр Гревцов считает, что дополнительно на рынке крепкого алкоголя сказались популяризация потребления российских вин и региональные антиалкогольные кампании (см. “Ъ” от 4 апреля).
Наиболее выраженное снижение разлива пищевого спирта в первом квартале 2025 года показало АО РФК.
Показатель сократился на 24% год к году, до 499 тыс. дал. Компания производит в том числе медицинский спирт. Эта продукция с начала года стала подакцизной, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он поясняет, что до введения акцизов медицинский спирт в некоторых случаях мог использоваться не по назначению, поступая алкогольным компаниям. В АО РФК “Ъ” оперативно не ответили.
Топ-10 крупнейших производителей этилового спирта в январе—марте 2025 года
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Источник: данные участников рынка.
Крупнейший производитель спирта в стране — АО «Росспиртпром» — в первом квартале 2025 года сократил производство на 23% год к году, до 4,6 млн дал. А вот второй по объему разлива игрок — ООО «Ренессанс» — смог увеличить производство на 38%, до 1,49 млн дал. Эта компания стала известна на рынке в прошлом году, начав резко наращивать разлив (см. “Ъ” от 25 ноября 2024 года). Третий игрок на рынке — АО «Татспиртпром» — сократил производство спирта на 2% год к году, до 1,04 млн дал. Заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев говорит, что снижение связано с плановой остановкой спиртзавода для профилактических работ и технического обслуживания в начале года.
Но тенденция на рынке вскоре может поменяться. Приблизительно к маю стоки будут освобождены и производство крепкого алкоголя начнет расти, считает Андрей Московский. В пользу этого, по мнению эксперта, говорит отсутствие существенного снижения продаж. По данным участников рынка, в январе—феврале 2025 года реализовано 19,22 млн дал крепкого алкоголя, что меньше всего на 1,9%. В Алкогольной сибирской группе также отмечают, что продажи алкоголя идут стабильно.