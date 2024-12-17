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Коммерсантъ FM
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Спирт растет как на дрожжах

Его крупнейший производитель снова поднимает цены

«Росспиртпром», на долю которого приходится более трети производства спирта в стране, анонсировал уже четвертое в этом году повышение для производителей алкоголя отпускных цен на свою продукцию, в этот раз почти на 25%, до 1,06 тыс. руб. за декалитр (дал). В холдинге объясняют свое решение в том числе ростом издержек из-за высокой ключевой ставки, увеличением стоимости сырья и необходимостью инвестировать в собственный капитал.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом, в котором «Росспиртпром» уведомляет своих контрагентов о повышении с 1 января 2025 года отпускных цен на спирт на 24,7%, до 1,06 тыс. руб. за дал без учета НДС. В текущем году холдинг уже трижды поднимал цены на свое сырье: например, в июне ректификованный спирт подорожал с 680 руб. за дал до 730 руб., в августе — до 780 руб., а в сентябре — до 850 руб.

Получение уведомления от «Росспиртпрома» “Ъ” подтвердили три производителя. В Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) отметили, что рост цен на спирт для них не стал неожиданным и обусловлен конъюнктурой рынка. Собеседник “Ъ” в другой крупной алкогольной компании сообщил, что им уже с 1 декабря «Росспиртпром» поднял отпускные цены на сырье до 1 тыс. за дал с обязательной предоплатой. Другой производитель заявил, что с начала следующего года холдинг уведомил его компанию о повышении цен на спирт до 1,2 тыс. руб. за дал.

В «Росспиртпроме» на запрос “Ъ” не ответили. Однако в письме холдинг объясняет рост цен на сырье повышением стоимости заемного капитала в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ, увеличением стоимости сырья и оплаты товаров и услуг, а также с целью наращивания инвестиций в собственный бизнес. При этом сам «Росспиртпром» может начать развивать собственную водочную линейку в экономсегменте (см. “Ъ” от 15 ноября).

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—октябрь 2024 года «Росспиртпром» выпустил 17,43 млн дал спирта, что больше на 5,2% год к году. На долю холдинга приходится 35,76% от общего производства сырья в стране.

Для сравнения: вторая по объему производства компания «Ренессанс» выпустила 4,6 млн дал, третье место занимает подконтрольный правительству Татарстана «Татспиртпром» (объем производства превысил 3,37 млн дал). Всего за этот период в РФ было произведено 48,75 млн дал спирта, что на 5% больше год к году.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что повышение «Росспиртпромом» цен на свое сырье ожидаемо приведет к подорожанию алкогольной продукции, так как холдинг занимает существенную долю в этом сегменте. Таким образом новый собственник может отбивать затраты на приобретение «Росспиртпрома», предполагает он. В апреле 2024 года предприятие на торгах у государства выкупило ООО «Бизнес Альянс» Владимира Акаева за 8,29 млрд руб.

Сергей Студенников, основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое», в интервью РБК в ноябре 2024 года:

«Алкоголь — это природный антидепрессант».

По подсчетам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, из-за повышения цены «Росспиртпромом» на свою продукцию стоимость спирта в бутылке водки вырастет примерно с 17 руб. до 21 руб. По подсчетам эксперта, в себестоимости одной единицы товара без учета наценки из-за акцизов спирт будет составлять теперь чуть более 20%. В среднем водка дорожает на 40 руб. ежегодно, добавляет господин Дробиз.

Повышение цен было ожидаемым в связи с поднятием минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь с января 2025 года, говорит секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Это должно привести к перераспределению денежных потоков по цепочкам поставок — от производителя к ритейлеру, объяснят он. Павел Шапкин не исключает, что холдинг повышает цены на спирт с целью выведения на рынок собственных алкогольных напитков. С другой стороны, по его словам, это может привести к увеличению доли в экономсегменте водки других компаний, имеющих собственные спиртовые заводы, таких как, например, «Татспиртпром». Из-за сложившейся конъюнктуры на рынке в будущем году можно ожидать дополнительного повышения отпускных цен на спирт, прогнозирует господин Шапкин.

Владимир Комаров

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