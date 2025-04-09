В Госдуме призвали не пускать обратно Chanel и другие «поучавшие» Россию бренды

Российские власти не должны пускать обратно западные компании, выступавшие с обвинениями в адрес РФ, считает глава фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. По его словам, речь идет в том числе о люксовых брендах вроде Chanel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Нечаев заявил, что Chanel в 1940-е годы поддерживала нацистов и прославилась «коллаборацией с гитлеровцами». Сейчас эта компания, с его слов, в числе тех, «кто Россию учит, как надо жить». Он убежден, что в России «им делать нечего».

«Не пускать я считаю важным те компании, которые не просто ушли из России по-тихому, под давлением своих правительств, а которые тут нас учили жить, морализаторствовали. И тем более те компании, которые напрямую финансировали ВСУ»,— сказал ТАСС депутат.

Президент Владимир Путин призывал внимательно отнестись к процессу возможного возвращения иностранных компаний, чтобы не допустить утраты потенциала, который страна приобрела под санкциями. Он заявил, что отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными. Об этом же говорил вице-премьер Александр Новак, по словам которого иностранные компании могут вернуться в Россию только на выгодных для страны условиях. В Госдуме обсуждают введение налога 35% на прибыль для ушедших компаний.