В Госдуме обсуждают введение налога 35% на прибыль для ушедших компаний

Группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму сегодня, 1 апреля, законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс. Документом предлагается введение нового механизма налогообложения для компаний, покинувших Россию по «внешнеполитическим» причинам. Так, юрлица, применяющие иностранные товарные знаки и фирменные обозначения, хотят обязать платить повышенную ставку налога на прибыль в размере 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уточняется, что мера обусловлена «необходимостью устранения асимметрии рыночных преимуществ, возникающих вследствие устойчивой узнаваемости зарубежных брендов, их многолетнего присутствия на российском рынке». В частности, депутаты опасаются, что возвращение ушедших зарубежных компаний на российский рынок приведет к вытеснению отечественных производителей, включая предприятия МСП. Принятие законопроекта, как следует из пояснительной записки, позволит компенсировать экономические потери 2022 года, а также стимулировать производство и продвижение отечественных товарных знаков.

В середине февраля южнокорейское издание Yonhap сообщило, что сразу несколько компаний страны намерены вернуться в РФ, среди них LG, Samsung, Hyundai и др. Позже, как писало CNews 20 марта, завод LG частично возобновил производство холодильников и стиральных машин, это подтверждали и источники «Ъ» на рынке бытовой техники (см. «Ъ» от 31 марта). Параллельно итальянский производитель бытовых электрических приборов Ariston сообщил в марте о решении вернуться на российский рынок. Так, президент РФ Владимир Путин исключил российскую «дочку» компании из списка предприятий, временно переданных в управление АО «Газпром бытовые системы».

Юлия Юрасова