Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой из-за американских тарифов

Президент США Дональд Трамп убежден, что власти Китая хотят заключить торговую сделку со Штатами. Однако до тех пор Вашингтон продолжит взимать с китайской продукции таможенные пошлины в размере 104%, пригрозил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

По его версии, Китай манипулирует валютой, чтобы смягчить последствия американских пошлин. «Надо отдать им должное. Сегодня они манипулируют своей валютой, чтобы нивелировать (последствия.— "Ъ") тарифов»,— сказал господин Трамп на ужине Национального республиканского комитета (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что китайские власти хотят заключить сделку, но «просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди». «Многие страны обдирали нас как липку, но теперь наша очередь обдирать их»,— добавил Дональд Трамп.

2 апреля господин Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%. Вчера, 8 апреля, США повысили пошлины на китайские товары до 104%. Китай из-за этого обратился во Всемирную торговую организацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».