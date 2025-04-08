Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США

Китай инициировал во Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу введенных Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт.

Как отмечается в сообщении торговой организации, Китай оспаривает введенные с 5 апреля пошлины: 10% — для всех торговых партнеров и 34% — специально для китайских товаров (с 9 апреля). Китай считает, что эти меры несовместимы с обязательствами США по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о таможенной оценке и Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах.

Спор будет рассматриваться в органе по урегулированию разногласий ВТО в формате двустороннего диалога. По истечении 60 дней, если консультации не привели к разрешению спора, истец может запросить вынесение решения группой. Однако с 2019 года апелляционный орган организации не функционирует из-за блокировки США новых назначений судей. Кроме того, у ВТО нет полномочий навязывать решение.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись почти всех стран мира. В ответ Китай объявил о зеркальных пошлинах. После этого Дональд Трамп пригрозил Пекину повышением ставок до 50%, если КНР не откажется от ответных мер.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».