Трамп: пошлины приносят по $2 млрд в день

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины приносят стране по $2 млрд каждый день. По его словам, более 70 государств готовы договариваться с Вашингтоном о тарифах.

По словам президента, работа и по обсуждению сделок со странами на фоне новых пошлин идет хорошо. Для описания переговоров власти США используют сравнение с портным, указывая, что страны, которые изъявят желание, получат «подшитую и подогнанную по размеру» сделку, а не что-то «с вешалки».

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 государств в размере 10%. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных стран, в том числе Китая (104%), который ранее анонсировал 34-процентные пошлины на импорт американских товаров с 10 апреля.

По словам пресс-службы Белого дома, если Пекин решит обсудить пошлины, то Дональд Трамп будет «невероятно щедр». По данным CNN, смягчение возможных тарифов сейчас обсуждается с представителями Вьетнама, Индии и Израиля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».