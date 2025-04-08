Белый дом: Трамп будет «невероятно щедр», если Пекин решит обсудить пошлины

Если Пекин первым выйдет на переговоры с США по пошлинам, президент США Дональд Трамп будет «невероятно щедр» в отношении Китая. Об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский лидер уверен, что Китай хочет пойти на сделку, просто не знает, с чего начать переговоры.

«Он (Дональд Трамп. — "Ъ") уверен, что Пекин хочет заключить торговую сделку с США»,— сказала госпожа Левитт журналистам. «Он считает, что Пекину следует пойти на сделку с США»,— подчеркнула она.

Решение Пекина применить контрмеры было ошибкой, считают в Белом доме. По ее словам, именно это привело к решению администрации США повысить пошлины в отношении КНР до 104%.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере 10%. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе — Китая (34%). КНР анонсировала 34-процентные пошлины на импорт американских товаров с 10 апреля. 8 апреля в Белом доме заявили, что США повысили пошлины на китайские товары до 104%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Анастасия Домбицкая