CNN: Трамп обсуждает смягчение тарифов с Индией, Вьетнамом и Израилем

Президент США Дональд Трамп обсуждает с представителями Вьетнама, Индии и Израиля заключение торговых соглашений, чтобы снизить объявленные в отношении этих стран экспортные пошлины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

По информации портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в понедельник, 7 апреля, встретиться с господином Трампом в Белом доме, «чтобы попытаться договориться о сделке об отмене пошлин» США. Для Израиля пошлины введены на уровне 17%.

С сегодняшнего дня, 5 апреля, США вводят ввозную пошлину 10% на импорт из 185 стран, а со среды, 9 апреля, повысят зеркальные пошлины на импорт из государств, применявших в торговле со Штатами несимметричные, по мнению Дональда Трампа, торговые ограничения. В частности, на импорт из Вьетнама введен тариф 46%, из Индии — 26%, из Израиля — 17%. Накануне господин Трамп объявил о согласии Вьетнама заключить торговое соглашение с США.

О мировой реакции на американские пошлины — в материале «Ъ» «Замри, бей, беги».