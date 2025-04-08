Дональд Трамп назвал Александра Овечкина «великим» после снайперского рекорда

Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим» после того, как тот установил новый мировой снайперский рекорд.

«Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд»,— сказал Дональд Трамп.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые за 31 год он обновил мировой снайперский рекорд, обогнав канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). С рекордом хоккеиста поздравил президент России Владимир Путин.

Ранее в честь установленного рекорда, изображением Овечкина украсили главный вокзал Вашингтона Union Station.

О том, как Овечкин еще раз может обогнать Уэйна Гретцки,— в материале «Ъ» «Может повторить».