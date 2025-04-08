Главный вокзал Вашингтона украсили изображением Александра Овечкина

Главный вокзал Вашингтона Union Station украсили баннерами с хоккеистом Александром Овечкиным в честь его мирового рекорда. Кадрами поделились в аккаунте соцсети Х (заблокирована в РФ) команды «Вашингтон Кэпиталз», в которой состоит хоккеист.

Всего на здании вокзала три баннера: по одному на буквы G, R и один на цифру восемь, что вместе обозначает The Gr8 — «Великая восьмерка». Произношение цифры восемь — «eight» вместе с буквами G и R созвучно со словом «great» — «великий». На каждом плакате изображен сам Овечкин.

6 апреля Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу. Так впервые за 31 год он обновил мировой рекорд, обогнав канадца Уэйна Гретцки. С рекордом его поздравил президент России Владимир Путин.

Форварда из России поздравили космонавты МКС, а также экипаж «Союза МС-27», который стартует 8 апреля с Байконура. Кроме них обращение записали глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, его заместитель Сергей Крикалев и командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Как Овечкин еще раз может обогнать Уэйна Гретцки,— в материале «Ъ» «Может повторить».