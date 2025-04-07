Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с историческим рекордом

Президент России Владимир Путин направил поздравления Александру Овечкину, который стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных шайб. На счету российского хоккеиста 895 голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Александр Овечкин (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) на международном турнире по боевому самбо (август 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Хоккеист Александр Овечкин (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) на международном турнире по боевому самбо (август 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами»,— говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне-2005/06, сейчас он проводит свой 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». 5 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхокс» и сравнялся с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по количеству голов (894). Вчера, 6 апреля, Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу, установив рекорд.

Подробности — в публикации «Ъ» «Король гола».