Может повторить

Забив в воскресенье, 6 апреля, гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ и, по сути, заслужил признание величайшим хоккейным снайпером в истории. Но по общему количеству шайб, заброшенных на топовом уровне — в турнирах клубов и сборных, Овечкин от Уэйна Гретцки все-таки пока отстает. Правда, по уникальным меркам российского форварда — совсем чуть-чуть. Чтобы обойти канадскую легенду и по этому показателю, Овечкину нужно поразить ворота еще всего 30 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Александра Овечкина (справа) есть возможность еще раз опередить Уэйна Гретцки в снайперской гонке

Фото: Mark Schiefelbein / AP У Александра Овечкина (справа) есть возможность еще раз опередить Уэйна Гретцки в снайперской гонке

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Воскресный матч чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» уступил — 1:4 — «Нью-Йорк Айлендерс», но в котором единственную вашингтонскую шайбу забросил Александр Овечкин, кажется, гарантировал себе статус главного события хоккейного сезона, а российскому форварду — статус особенной для хоккея фигуры. В этой встрече он завершил погоню за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, забив свой 895-й, и заслужил, кажется, абсолютно всеобщее признание величайшим снайпером в истории хоккея, зацементированное поздравившим его публично, прямо на льду, прежним владельцем достижения, канадской легендой Уэйном Гретцки. Однако те, кто получал наслаждение от превратившейся в исключительный по популярности и притягательности аттракцион охоты российского форварда за ним, удовольствие могут продлить, понаблюдав за еще одной погоней с участием тех же самых игроков.

Все дело в некоторой условности подвига Александра Овечкина.

В его заочном соперничестве с Уэйном Гретцки учитывалось только одно соревнование — регулярное первенство НХЛ. Для этой лиги такое упрощение в порядке вещей. В ней всегда акцент делается на статистику игрока в регулярном чемпионате. Но в других видах спорта, например в футболе, снайперские или бомбардирские заслуги, особенно в том контексте, в котором их принято оценивать в случае с Овечкиным и Гретцки (не локальном, а глобальном, историческом), определяют, принимая во внимание достижения на различных турнирах. И если применять такой подход, то интрига в противостоянии канадского и российского форвардов еще сохраняется.

Чтобы обнаружить ее, следует изучить все соревнования на топовом уровне, в которых выступали Александр Овечкин и Уэйн Гретцки, то есть клубные и для сборных во взрослом хоккее. А среди них было много чего помимо регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин, скажем, дебютировал во взрослом хоккее в московском «Динамо», представлявшем высший дивизион отечественного чемпионата, который тогда, в 2001 году, назывался Суперлигой. В НХЛ он уехал в 2005-м, а до этого успел забить за динамовцев в общей сложности 38 голов. Более того, он еще немножко поиграл за родной клуб уже в эпоху Континентальной хоккейной лиги. В 2012 году в НХЛ был объявлен локаут, и многие ее звезды отправились в другие чемпионаты. Овечкин, естественно, поехал в «Динамо», забив за него 19 голов. В начале 2013-го локаут завершился, и форвард вернулся в «Вашингтон».

Александр Овечкин известен еще и страстью, с которой принимал приглашения в сборную России. Впервые он сыграл за нее еще весной 2004 года, до драфта НХЛ: 18-летнего юниора взял в национальную команду неожиданно возглавивший ее патриарх советского хоккея Виктор Тихонов. Чемпионат мира в Чехии вылился для него в сокрушительный провал: россияне даже не вышли в play-off. Но Овечкин счет голам за сборную открыл.

После этого в ее форме он сыграл еще на дюжине мировых первенств, трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Этих турниров могло бы быть намного больше, но НХЛ проигнорировала Олимпийские игры 2018 и 2022 годов в Пхёнчхане и Пекине, а вскоре после пекинских российский хоккей угодил под санкции, изолировавшие его от международного. В сборной Овечкин иногда отличался феноменальной продуктивностью, а лучшим, пожалуй, для него состязанием оказался чемпионат мира 2008 года. Он проходил в Канаде и принес российской команде первую большую победу после 15-летнего перерыва благодаря выигрышу в финале у хозяев турнира. Овечкин на нем забросил шесть шайб. А в общей сложности их у него в сборной 45.

Наконец, есть еще важнейшая в действительности часть североамериканского сезона — play-off. Тут у Александра Овечкина 72 шайбы. А более 20% из них — 15 — приходятся на 2018 год, когда «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли.

Уэйн Гретцки тоже начал профессиональную карьеру отнюдь не в НХЛ. В ней в конце 1970-х не разрешали играть хоккеистам моложе 20, зато 17-летнего вундеркинда в 1978 году с удовольствием взял клуб одно время пытавшейся стать конкурентом основной в Северной Америке хоккейной лиги, но в тот момент уже близкой к краху Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) «Индианаполис Рейсерс». «Индианаполис» вскоре продал Гретцки «Эдмонтон Ойлерс», а тот в 1979-м влился в НХЛ. Но за недолгий период пребывания в ВХА, в которой вообще-то было, несмотря на фатальный кризис, еще немало классных хоккеистов, юный канадец смог поразить чужие ворота аж 56 раз.

В форме сборной он выступал куда реже, чем Александр Овечкин. Канадские звезды в его эпоху к чемпионатам мира относились с некоторым пренебрежением, и Гретцки съездил на один — в 1982 году. Если не считать этого исключения, родину он представлял только на самых-самых престижных турнирах, на которых собирались абсолютно все сильнейшие: это четыре Кубка Канады, заменивший звучный бренд в 1996-м Кубок мира и Олимпиада 1998-го в Нагано, первая с участием НХЛ. В сумме в сборной у него набралось 26 голов.

Но наибольший после регулярного чемпионата НХЛ вклад в снайперский послужной список Уэйна Гретцки внес, разумеется, ее play-off.

«Эдмонтон» 1980-х был бы шикарной командой даже без Гретцки. А с ним выиграл четыре Кубка Стэнли. Понятно, что матчей в play-off у него было много (туда канадец попадал и после ухода из «Эдмонтона» в 1988-м, играя за «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс»), много, вернее, очень много было и голов — 122.

Собственно, они, голы в розыгрыше Кубка Стэнли, и обеспечили Уэйну Гретцки все еще сохраняющийся отрыв от Александра Овечкина в снайперской гонке «без ограничений». У канадца, завершившего карьеру в 1999 году, в ней «за пределами» регулярного чемпионата НХЛ 204 шайбы, у россиянина — 174. Чтобы обойти Гретцки и по этому показателю, Овечкину требуется еще 30.

Цифра в действительности скорее скромная по меркам Александра Овечкина, невзирая на его возраст. В текущем регулярном чемпионате у 39-летнего форварда в активе 42 гола в 61 игре. А впереди пять матчей первенства и play-off, в котором «Вашингтон», который вряд ли расстанется с верхней строчкой в таблице Восточной конференции, будет котироваться высоко.

И это только ближайшая перспектива. По контракту у Овечкина еще сезон в «Вашингтоне», а в планах — возвращение в «Динамо» перед прощанием с хоккеем.

Алексей Доспехов