Трамп назвал разговор с Путиным удачным и анонсировал поставки дизеля из России
09.10.2026, 22:03
Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Американский президент назвал разговор очень удачным и анонсировал поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
По словам господина Трампа, Россия «немедленно» поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, 500 тыс. тонн — в ноябре и еще 1 млн тонн — «сразу после этого». Затем, добавил он, Россия поставит еще 3 млн тонн дизеля «в ближайшее время».
«Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому важному заявлению об энергетике России цены на дизельное топливо для американцев и, в целом, для всего мира значительно снизятся, и это произойдет в рекордных масштабах и очень быстро!», — написал Дональд Трамп в Truth Social. Российская сторона информацию пока не комментировала.