Трамп назвал разговор с Путиным удачным и анонсировал поставки дизеля из России

По словам господина Трампа, Россия «немедленно» поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, 500 тыс. тонн — в ноябре и еще 1 млн тонн — «сразу после этого». Затем, добавил он, Россия поставит еще 3 млн тонн дизеля «в ближайшее время».