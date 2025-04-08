Цены на нефть Brent впервые за четыре года упали ниже $62 за баррель

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне стоит $61,74 по состоянию на 22:34 мск. По данным Investing.com, котировки снизились на 3,89%, падение началось около 20:30 мск.

Нефть на лондонской бирже ICE торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года. Она подешевела на фоне торговых войн администрации президента США Дональда Трампа и властей Китая. О том, что тарифные противостояния приводят к спаду мировой торговли, заявила сегодня, 8 апреля, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также госпожа Набиуллина говорила о том, что основной опасностью этой борьбы для российской экономики может стать снижение мировых цен на нефть.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины на импорт из 185 стран в размере от 10% до 50%. Россия в список не вошла, но вошел Китай, который объявил ввод пошлин на весь импорт из США. Дональд Трамп потребовал от властей КНР отказаться от зеркальных тарифов, угрожая ввести дополнительные пошлины. Сегодня США повысили пошлины на китайские товары до 104%.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».