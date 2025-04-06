Дональду Трампу объявлена третья мировая

Неправительственные организации США провели общенациональные протесты против политики президента Трампа, к которым присоединились гражданские активисты в европейских столицах. Демонстрации вышли далеко за рамки уличных акций против новой торговой политики США и содержали требования смены власти в стране. Свои ответы на американские тарифы ищут и десятки стран Запада и Глобального Юга, оказавшихся перед вопросом о том, как далеко они могут зайти в противостоянии с США. Первым иностранным лидером, который встретится с президентом Трампом, чтобы попытаться остановить тарифную войну, станет израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрации, охватившие все 50 штатов Америки, вышли далеко за рамки протестов против новой торговой политики Дональда Трампа, включив и требования смены власти в стране

Фото: Daniel Cole / Reuters Демонстрации, охватившие все 50 штатов Америки, вышли далеко за рамки протестов против новой торговой политики Дональда Трампа, включив и требования смены власти в стране

Фото: Daniel Cole / Reuters

Первая протестная волна против политики 47-го президента США накрыла страну 5 апреля, затронув все 50 американских штатов и столичный округ Колумбия. Главные митинги проходили в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, их идеологами стали лидеры Демократической партии.

Самая масштабная демонстрация прошла в Вашингтоне — по официальным данным, в ней приняли участие от 10 тыс. до 20 тыс. человек. Манифестация, стартовавшая у монумента Джорджу Вашингтону, проходила под лозунгом «Hands Off!» («Руки прочь!») и растянулась на весь центральный бульвар американской столицы между Капитолийским холмом и мемориалом Авраама Линкольна.

Общенациональная протестная акция была заявлена как ответ на социальные последствия подписанного президентом Трампом 2 апреля указа о введении тарифов на импорт из других стран. Однако в итоге участники уличных протестов вышли за рамки призывов отказаться от тарифной войны.

Участники акции скандировали: «Сделаем демократию вновь великой» — по аналогии с главным политическим лозунгом Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку вновь великой»).

Под огнем критики помимо президента Трампа оказались предприниматель Илон Маск, курирующий работу Департамента эффективности правительства США (DOGE), министр финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет и другие члены действующей администрации.

Один из участников акции в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин, пообещал, что в течение 30 дней подаст иск об импичменте президенту Трампу. «Я понимаю, он — Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои, у каждого Голиафа есть свой Давид»,— заявил Эл Грин.

К атаке на главу Белого дома подключились ведущие американские СМИ. В эфире телеканала NBC изображающий президента комик в черном пальто, белой рубахе и фирменном трамповском красном галстуке обратился к аудитории со словами: «Вернем Америке Великую депрессию. И это будет не просто великая, а грандиозная, невероятная депрессия». «Депрессия будет настолько великой, что мы будем есть кошек и собак — все будет как надо, потушим их на слабом огне. Да, фондовый рынок временно обвалился, но это часть плана»,— продолжал пародист.

Протестные акции, хоть и не столь многочисленные, прошли 5 апреля также в Лондоне, Париже и Берлине. По сообщению газеты Guardian, несколько сотен участников акции в Лондоне держали баннеры «Нет ненависти MAGA» и «Трампа на помойку».

Посетивший Вашингтон с визитом на прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что протесты в США могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. «Когда протесты "Hands Off" так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить ее дома?» — написал господин Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

Сам президент Трамп продолжает твердить, что он творит новую американскую историю.

«Мы возвращаем в нашу страну компании и рабочие места, причем в беспрецедентных масштабах. Мы уже обеспечили себе инвестиции в $5 трлн. Эта сумма будет расти»,— написал он 5 апреля в соцсети Truth Social и посоветовал американцам не обращать внимания на трудности. «Держитесь. Будет непросто, однако результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой»,— подчеркнул президент США.

Вызвавшие широкое недовольство в мире новые американские тарифы поставили руководство десятков стран Запада и Глобального Юга перед непростым вопросом: как далеко они могут позволить себе зайти в противостоянии с США.

В лагере западных союзников наиболее жесткое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни, сообщивший, что его страна готова стать мировым лидером вместо США и собрать «коалицию стран-единомышленников». «80-летний период, когда США играли роль мирового экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность»,— отметил Марк Карни.

Заявление канадского лидера оказалось неожиданно созвучным с мнением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Трамп заявил, что настал день освобождения Соединенных Штатов. Я спрашиваю: Соединенным Штатам следует освободиться от мира или миру следует освободиться от Соединенных Штатов? Это война, на которую реагирует каждая страна и отреагирует все человечество»,— негодовал Мадуро.

Однако большинство западных союзников, как и многие государства Глобального Юга, уже фактически признали: они предпочтут договариваться о новых правилах взаимной торговли, а не создавать антитрамповскую коалицию.

«На фоне удара по мировой экономике, вызванного таможенными пошлинами США, мы подтвердили нашу готовность тесно координировать позиции в ходе переговоров с президентом Трампом»,— написал на своей странице в социальной сети X президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с британским премьером Киром Стармером. «Торговая война не в интересах ни одной из сторон»,— добавил он.

Китай, который сам Трамп считает главным адресатом своих рестриктивных мер, также призвал США к диалогу, предупредив, что победителей в торговых войнах не будет.

Комментируя первую мировую реакцию на его указ, президент США заявил о том, что он открыт для переговоров о более низких тарифах. «Каждая страна обратилась к нам. В этом прелесть того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя»,— пояснил Трамп журналистам на борту президентского самолета, дав понять, что цель его новой тарифной политики — заставить отдельные страны вести переговоры о сокращении дефицита в торговле с США.

Первым иностранным лидером, который встретится с президентом Трампом, чтобы попытаться остановить тарифную войну, станет отправляющийся с визитом в США израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Как заявили в офисе израильского лидера накануне его отлета в Вашингтон 6 апреля, премьер Нетаньяху высоко ценит теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после объявления о введении пошлин.

Сергей Строкань