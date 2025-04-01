Деловая среда КНР сохраняет оптимизм

Введение президентом США Дональдом Трампом 20-процентных пошлин на поставки из КНР пока заметно не отразилось на деловой активности Пекина. Вопреки ожиданиям, PMI в производственном секторе в марте не снизился, а, напротив, достиг максимальных за год 50,5 пункта после 50,2 пункта в феврале, следует из данных Нацбюро статистики страны. Напомним, отметка 50 пунктов — граница между ростом активности и ее сжатием.

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Субиндекс выпуска увеличился в марте до 52,6 пункта с 52,5 пункта в феврале, новых заказов — до 51,8 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее. Индекс времени доставки составил в марте 50,3 пункта против 51 пункта месяцем ранее (это позитивный тренд, динамика указывает на то, что цепочки поставок загружены).

Отчасти мартовские показатели поддержал внешний спрос: определить его основные источники пока невозможно — данные о торговле будут представлены только в середине месяца. Отметим, что в положительной зоне в марте оставался и индикатор деловых ожиданий в промышленном секторе, хотя и несколько снизившийся (53,8 пункта после 54,5 пункта в феврале). Такая динамика объясняется неопределенностью, сохраняющейся вокруг планов президента США по расширению тарифных ограничений с 2 апреля: какие именно страны будут затронуты пошлинами, по-прежнему неизвестно. Интересно, что пока реализация части планов господина Трампа, а также словесные интервенции вокруг торговой войны в большей степени повлияли на состояние деловой среды в самих Соединенных Штатах: PMI в производственном секторе в марте там опустился ниже отметки 50 пунктов (подробнее см. “Ъ” от 26 марта).

Отметим, в поступающих данных отражаются и эффекты от поддержки властями КНР внутреннего спроса (в том числе от программы приобретения товаров по схеме трейд-ин; см. “Ъ” от 6 марта). Отчеты о доходах крупных китайский компаний свидетельствуют о росте потребительских расходов в первом квартале 2025 года. Поддержкой сектора недвижимости (который, впрочем, все еще остается в кризисе) объясняется рост PMI в непроизводственном секторе, объединяющем услуги и строительство. В марте показатель составил 50,8 пункта после 50,4 пункта в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста показателя до 50,5 пункта. Композитный PMI в марте увеличился до 51,4 пункта после 51,1 пункта месяцем ранее.

Кристина Боровикова