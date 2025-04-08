Гутерриш предостерег от рецессии и заявил, что в торговых войнах нет победителей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в торговых войнах не бывает победителей и от них проигрывают все. Об этом он сказал во время пресс-подхода в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он также выразил надежду на то, что введенные США пошлины не приведут к мировой рецессии.

«Торговые войны крайне негативны. В торговой войне никто не выигрывает, все, как правило, проигрывают,— сказал господин Гутерриш.— И я особенно обеспокоен наиболее уязвимыми развивающимися странами, для которых последствия будут более разрушительными».

«Я искренне надеюсь, что у нас не будет рецессии, потому что рецессия будет иметь трагические последствия, особенно для самых бедных людей в мире»,— добавил генсек ООН.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись 185 стран. Администрация Белого дома объяснила это защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость».

Подробности о пошлинах США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая