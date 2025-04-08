Российские войска отбили у ВСУ село Гуево в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются Горналь и Олешня в Курской области. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в этих населенных пунктах. Кроме того, ВС России атаковали ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в Локне, Яблоневке и Владимировке.

Сумская область на севере и востоке граничит с Курской областью. 6 апреля военное ведомство докладывало об освобождении села Басовка в Сумской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 28 марта Минобороны сообщало о взятии села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. 6 апреля МЧС России заявило, что из пограничных районов в Курской области с 12 марта вывезли 731 человека.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».