Армия России отбила у ВСУ село Гоголевка в Курской области

Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отбили приграничное село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военное ведомство также сообщило о боях в населенных пунктах Горналь, Гуево и Олешня в Курской области. За последние сутки ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также три пункта управления БПЛА.

Село Гоголевка находится в непосредственной близости к погранпереходу «Суджа». Вчера, 27 марта, на МАПП «Суджа» в Курской области десантниками тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск был поднят флаг России. Пограничный переход расположен на дороге, связывающей подконтрольную ВСУ территорию к югу от Гоголевки и Олешни в Курской области с Юнаковкой, ближайшим крупным населенным пунктом в Сумской области Украины.

Утром 28 марта ВСУ ударом РСЗО HIMARS ударили по газоизмерительной станцию «Суджа». В Министерстве обороны РФ отметили, что объект фактически уничтожен.