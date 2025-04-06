Из приграничья Курской области эвакуировали 731 человека

МЧС России сообщило, что из пограничных районов в Курской области с 12 марта вывезли 731 человека. В эвакуации участвуют сотрудники МЧС, Минобороны и волонтеры.

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Ведомство напомнило, что жителей области доставляют в пункты временного размещения. Там им помогают восстанавливать документы, с ними работают психологи. Также им оказывается и другая необходимая помощь, сообщает МЧС. Пресс-служба министерства добавила, что все это проводятся в рамках правового режима контртеррористической операции.

Кроме того, по телефону горячей линии можно уточнить списки людей, которые были эвакуированы из приграничных районов, а также наличие мест в ПВР, сообщили в МЧС. С августа 2024 года поступило более 22 тыс. звонков, добавили в ведомстве.

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