В Белгородской области из-за атаки дрона ранены два подростка

В результате атаки беспилотника ВСУ на село Борки Валуйского округа Белгородской области ранен 16-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Подросток из-за сброса взрывного устройства с БПЛА получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и множественные осколочные ранения рук и ног. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ.

UPD: По уточненной информации, число раненых увеличилось до двух, сообщил губернатор. Пострадал еще один 16-летний житель. Подростка в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги скорая также доставляет в Валуйскую ЦРБ.

Егор Якимов