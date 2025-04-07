ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 124 боеприпасов и 69 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили 13 частных домовладений и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе село Нехотеевка обстреляли с помощью пяти боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское попали под удар трех беспилотников. В первом населенном пункте в результате сброса взрывных устройств с дронов пострадали три частных домовладения, два из которых атаковали сегодня ночью.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Новопетровка, Тогобиевка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи обстреляли с помощью восьми боеприпасов и 12 БПЛА, десять из которых сбили. В Двулучном поврежден частный дом.

В Волоконовском районе село Тишанка, хутора Гаевка и Шаховка атаковали шестью дронами. На хуторе Гаевка разрушения получил автомобиль, в селе Тишанка — четыре домовладения и три надворные постройки, на хуторе Шаховка — частный дом, гараж и машина в нем.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Графовка, Демидовка и Поповка, хутору Вязовской ударили с помощью 101 боеприпаса и 21 беспилотника, 16 из которых ликвидировали. На хуторе из-за атаки дрона поврежден частный дом.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселки Красное и Первомайский, села Белянка, Вознесеновка, Нижнее Березово-Второе, Ржевка и хутор Марьино обстреляли с помощью десяти боеприпасов и 27 БПЛА, 20 из которых уничтожили. В Шебекине и в селе Ржевка пострадали по одному частному домовладению, в районе села Белянка — служебный автомобиль сельхозпредприятия, в селе Вознесеновка — частный дом и летняя кухня, в селе Нижнее Березово-Второе — легковушка.

Сутками ранее ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 135 боеприпасов и 58 БПЛА. В результате пострадали три человека, зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова