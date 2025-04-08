Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 апреля

16:06. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

15:56. Опасность атаки БПЛА в Краснояружском районе Белгородской области — РСЧС.

15:52. В соцсетях распространяется поддельный документ о якобы прекращении компенсационных выплат за аренду жилья жителям курского приграничья с 1 мая 2025. «На самом деле, такого документа не существует, настоящее распоряжение за номером 105-рг касается работы сайта госуслуг»,— прокомментировали в правительстве региона.

14:29. Трактор подорвался на мине в районе села Мешковое Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал водитель спецтехники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:13. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

13:45. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

13:29. 7 апреля в 09.50 украинский ударный БПЛА повредил и отключил линию электропередачи напряжением 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС. Об этом сообщили в Минобороны.

13:10. В общий состав потерь ВСУ в Курской области вошли порядка 72 760 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

13:03. За сутки Украина лишилась на курском направлении порядка 290 солдат, семи автомобилей, четырех пунктов управления БПЛА, четырех боевых бронированных машин, трех бронетранспортеров, двух минометов и танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

12:54. В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Гуево Курской области.

12:31. Опасность атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

12:10. Сообщение о минировании поступило в школу №61 Липецка. На место для обследования здания направлены экстренные службы. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:23. В поселке Красная Яруга Белгородской области при выполнении боевых задач в результате атаки вражеского беспилотника ранены два бойца подразделения «Орлан». Один из них получил множественные осколочные ранения лица, второй — касательное осколочное ранение правого плеча. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

11:19. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

10:54. Опасность атаки БПЛА в Валуйском округе Белгородской области — РСЧС.

10:52. Эвакуированная из села Погребки Курской области мирная жительница рассказала СКР о гибели ее мужа при ударе беспилотника в октябре 2024 года. В ходе осмотра места происшествия эти показания подтвердились: правоохранители зафиксировали разрушения, характерные для удара дрона. Действия ВСУ квалифицированы как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в СКР.

10:17. Telegram-канал «Северный ветер», якобы представляющий группировку войск «Север» ВС РФ, сообщил об освобождении курского села Гуево. Официального подтверждения этой информации пока нет.

9:52. Дежурные средства ПВО с 6:00 до 8:30 перехватили и уничтожили два БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

9:34. За последние сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 40 беспилотников. В результате пострадали два человека, разрушения установлены в трех частных домовладениях и семи автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:15. Вчера было принято решение — еще пять предприятий вошли в белгородскую свободную экономзону: четыре предприятия из Шебекинского округа и одно из Валуйского. Всего резидентами СЭЗ являются десять предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

7:14. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 23 БПЛА: 19 над Курской областью и четыре над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

6:38. РСЧС: отбой угрозы удара дронов в Белгородской области. Она вводилась в 22:58 7 апреля.

6:37. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она вводилась в 22:57 7 апреля.