Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

США и Иран ведут прямые переговоры, сообщил американский президент Дональд Трамп. Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в субботу, 12 апреля, добавил он. По словам Дональда Трампа, встреча пройдет «почти на высшем уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее»,— сказал господин Трамп журналистам на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху (цитата по Reuters).

Стороны обсудят иранскую ядерную программу. Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам Соединенных Штатов, так и интересам Исламской Республики.

Ранее Иран отказал США в прямых переговорах касательно своей ядерной программы. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан объяснил, что Тегеран будет говорить с Вашингтоном только на равных условиях. В конце марта Дональд Трамп заявил, что Америка прибегнет к «невиданным до этого бомбардировкам», если Иран не согласится на сделку, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия.

Вчера глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал, что Тегеран предпочитает вести непрямые переговоры с Вашингтоном. Сейчас контакты между государствами осуществляется через посредников в Омане.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».