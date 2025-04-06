Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с США на равных условиях

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны привержены к диалогу, в том числе с США, но готовы вести его только на равных условиях. В марте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

«Если вы хотите вести переговоры, какова цель угроз? США не только подрывают Иран, но и проявляют неуважение к мировому сообществу, и такое поведение прямо противоречит призыву к диалогу»,— сказал Масуд Пезешкиан (цитата по сайту президента Ирана).

Как добавил президент Ирана, граждане страны «должны отложить в сторону разногласия и объединиться», чтобы «справиться с вызовами». Отдельно он призвал не политизировать внутренние проблемы и «отдать приоритет национальному служению» для решения внешнеполитических вопросов.

Дональд Трамп в марте потребовал от Ирана заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. Тегеран отказался от прямых переговоров на фоне политики «максимального давления» со стороны Вашингтона. 30 марта Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ от сотрудничества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран мягчеет под прессом США».