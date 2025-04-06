Глава МИД Ирана: прямых переговоров между США и Ираном не проводилось

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что после того, как Исламская Республика направила ответное письмо президенту США Дональду Траму, переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. Об этом господин Арагчи сказал в интервью Khaneh El-Mellat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

Он добавил, что Иран придерживается мирного урегулирования кризиса, но о прямых переговорах говорить рано. «Мы высказали свою точку зрения, поэтому мы придерживаемся дипломатии и пути переговоров, но только непрямых. Конечно, необходимо признать, что до сих пор не состоялось ни одного переговорного этапа»,— сказал министр (цитата по пресс-службе иранского МИДа). На данный момент контакты между Исламской Республикой и Соединенными Штатами осуществляются через посредников в Омане.

Ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану «невиданными бомбардировками» за отказ от сотрудничества по вопросу иранской ядерной программы. Иран отверг прямые переговоры на фоне политики «максимального давления» США.

Подробнее об отношениях между государствами читайте в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».