Пайщики вложились в долги

После месячного перерыва инвесторы проявили интерес к рынку коллективных инвестиций. По итогам марта розничные ПИФы привлекли более 38 млрд руб., это лучший показатель с начала года. Более того, впервые с конца 2020 года лидерами привлечений стали фонды облигаций. Теряют инвесторов только фонды акций, и в условиях падения российского рынка это может стать тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Investfunds, в марте 2025 года чистый приток средств в открытые и биржевые ПИФы превысил 38 млрд руб., с лихвой перекрыв объем средств, выведенных из этих фондов месяцем ранее (см. “Ъ” от 10 марта). Впрочем, этот результат проигрывает показателям второго полугодия 2024 года, когда ежемесячные притоки нередко были в два-шесть раз выше.

Восстановление спроса произошло на фоне завершения технических продаж паев фондов денежного рынка. Если в феврале чистый отток из них составил 27 млрд руб., то по итогам марта им удалось привлечь более 12,5 млрд руб. «Оттоки в январе и феврале на самом деле представляют собой корректировку того избыточного спроса на фонды денежного рынка, который инвесторы демонстрировали в декабре. При этом привлекательность таких фондов в условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки остается прежней»,— отмечает глава департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

В минувшем месяце повышенный интерес инвесторов был к фондам облигаций, чистые привлечения в которые составили почти 26 млрд руб. Это в три с половиной раза выше инвестиций в феврале и второй по величине результат за все время наблюдений. Больший объем средств такие фонды привлекали в декабре 2020 года (27 млрд руб.). В фонды смешанного типа инвесторы вложили за месяц около 1 млрд руб. Еще около 1,2 млрд руб. поступило в фонды драгоценных металлов. «Укрепление рубля с начала года на 20% и последние данные по инфляции и рынку труда приближают момент первого снижения ключевой ставки»,— отмечает господин Барк. Поэтому, по его словам, притоки в облигационные фонды «выглядят как попытки инвесторов занять стратегические позиции в ожидании разворота ДКП и следующего за ним роста долгового рынка».

Лишь одна категория ПИФов столкнулась с чистым оттоком средств пайщиков — фонды акций. По итогам марта он составил 3,7 млрд руб., что в полтора раза выше инвестиций февраля. Неустойчивость привлечений связана с довольно сложной ситуацией для рынка акций. С одной стороны, в прошлом году рынок показал снижение индекса Московской биржи на 4%. Как отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров, это обстоятельство останавливает часть инвесторов, «которые ориентируются на историческую доходность». С другой стороны, февральский рост индекса почти на 9% на фоне стартовавших переговоров России и США (см. “Ъ” от 13 февраля) в отсутствие реальных договоренностей сменился снижением в следующем месяце. По итогам марта индекс MOEX потерял почти 6% и приблизился вплотную к уровню 3000 пунктов.

В ближайшие месяцы инвестиционные предпочтения инвесторов будут определяться реакцией рынков на проводимую президентом США внешнеторговую политику и действия их торговых партнеров. Объявление 2 апреля пошлин на импорт из 185 стран уже вызвало обвал цен на нефть (см. “Ъ” от 5 апреля) и вернуло индекс Московской биржи к значениям конца декабря 2024 года. «Снижение индекса к уровню 2700 пунктов вернуло интерес инвесторов к фондам денежного рынка, в которых они хотят переждать повышенную волатильность»,— отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. Добавляет привлекательности фондам денежного рынка и то, что с начала года индекс RUSFAR (является одним из бенчмарков для этих инструментов) вырос с 20,35% до 21,46% годовых, опередив доходности депозитов. В частности, средняя максимальная ставка крупнейших банков, рассчитываемая ЦБ, в третьей декаде марта опустилась до 20,3% годовых.

Вместе с тем участники рынка не исключают точечные покупки фондов акций. «Инвесторы уже сейчас могут докупать отдельные российские акции по привлекательным ценам конца прошлого года»,— отмечает Максим Быковец. По его мнению, восстановлению индекса будут способствовать успешные переговоры, в том числе по тарифам, а также разворот в денежно-кредитной политике Банка России. Как считает Андрей Макаров, такие инвесторы будут выжидать момент, когда негативный эффект от пошлин будет исчерпан, чтобы войти в акции.

Виталий Гайдаев