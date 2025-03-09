В ПИФах случилось безденежье

Февраль 2025 года стал для индустрии коллективных инвестиций одним из худших месяцев в истории: клиенты розничных ПИФов забрали более 17 млрд руб. Почти все потери пришлись на фонды денежного рынка. Часть выведенных из них средств была реинвестирована в акции и облигации, ориентированные на эти активы фонды демонстрировали положительную динамику на фоне снижения геополитических рисков. Впрочем, на фоне высоких ставок на денежном рынке и снижения доходности вкладов управляющие ждут восстановления спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Investfunds, в феврале чистый отток средств из розничных паевых фондов превысил 17 млрд руб. За всю историю отрасли больший объем средств за месяц инвесторы выводили лишь в апреле 2022 года, когда на фоне падения российского рынка и резкого роста ставок по вкладам отток превышал 23 млрд руб.

Однако если три года назад россияне распродавали все категории фондов, то сейчас продажи затронули в первую очередь популярные в прошлом году фонды денежного рынка.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, все фонды данного типа в виде чистых оттоков потеряли за месяц почти 27 млрд руб., при этом крупнейшие биржевые ПИФы данного типа (с активами 827 млрд руб.) потеряли почти 72 млрд руб. За прошлый год они привлекли 777 млрд и 576 млрд руб. соответственно. Несмотря на произошедший отток средств, активы таких фондов сократились за месяц лишь на 0,8%, до 1,14 трлн руб., или 55% от СЧА всех розничных фондов.

Продажи паев таких фондов в значительной степени носили технический характер. Как отмечает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин, многие инвесторы, уходя на новогодние каникулы, принимали решение о переводе своих активов в фонды денежного рынка на фоне сохранения высокой ключевой ставки и внешнеполитических рисков. Это и стало одной из ключевых причин рекордного притока средств в такие фонды в конце минувшего года (см. “Ъ” от 15 января). «После завершения каникул инвесторы начали занимать более активную позицию на рынке и перекладывали активы из таких фондов в другие инструменты — акции и облигации»,— отмечает господин Верещагин.

Часть средств была реинвестирована в фонды акций и облигаций, о чем говорят наблюдения участников рынка и данные Investfunds. В фонды акций россияне вложили в минувшем месяце почти 2,6 млрд руб., что на 1 млрд руб. ниже инвестиций, выведенных январе, и первый положительный результат с июля прошлого года. Впервые с октября чистыми покупками закончили месяц облигационные ПИФы, клиенты которых инвестировали 7,1 млрд руб., почти втрое больше объема средств, выведенного в январе. Этому способствовало улучшение настроений инвесторов на фоне бурного роста на рынке акций и облигаций.

В феврале индекс Московской биржи впервые с мая прошлого года поднимался выше уровня 3300 пунктов. За февраль комбинированный индекс облигаций RUABITR вырос на 3,7%. «Положительные геополитические изменения, произошедшие в феврале (участившиеся контакты между США и Россией.— “Ъ”), привели к увеличению спроса на рисковые активы (акции, облигации), укрепился рубль»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

В ближайшие месяцы управляющие не исключают дальнейшего роста вложений в фонды облигаций и менее устойчивых привлечений в акции, при условии что ЦБ не станет ужесточать денежно-кредитную политику или риторику.

Виктор Барк напоминает, что исторически при росте ожиданий снижения ключевой ставки сначала идет рост в облигациях, а уже потом в акциях. «С учетом непредсказуемости заявлений и траектории развития ситуации в глобальной политике рост рынка акций может быть крайне неровным, как и спрос на них со стороны инвесторов»,— отмечает господин Барк.

Вместе с тем управляющие считают, что рано сбрасывать со счетов фонды денежного рынка и в ближайшие месяцы интерес к ним восстановится. Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров не исключает нового витка перетока в фонды денежного рынка средств с депозитов при снижении ставок по ним. По данным ЦБ, в конце февраля средняя максимальная ставка по вкладам у крупнейших банков составила 20,85%, что на 84 базисных пункта ниже уровня начала года. В то же время индекс RUSFAR, который является одним из основных бенчмарков для фондов денежного рынка, вырос с 20,3% до 21,1%. «Данный класс активов (фонды денежного рынка.— “Ъ”) стал полноценной заменой депозитам, так называемой подушкой ликвидности, поэтому в краткосрочной перспективе инструменты с плавающей ставкой могут выглядеть интересно»,— отмечает господин Макаров.

Виталий Гайдаев