В аварии со школьным автобусом в Приморье погиб человек
На участке автодороги между поселками Смоляниново и Шкотово в Приморском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля Toyota Vitz. Погиб водитель легкового автомобиля.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со школьным автобусом, в котором находились 11 детей, сопровождающий и водитель»,— написано в сообщении прокуратуры региона.
Минздрав Приморья сообщил, что врачи Шкотовской больницы осмотрели пассажиров и водителя школьного автобуса. «Серьезных травм нет, будут наблюдаться амбулаторно»,— уточнили в ведомстве.