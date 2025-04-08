Автопродажи плавно тронулись

Первая неделя апреля дала надежду на восстановление спроса на российском авторынке. Интерес к покупкам поддержали скидки дилеров, но по-настоящему разогнать спрос все еще мешают высокие ставки по кредитам. В итоге оживление, которое ждали в марте, вероятно, придется на этот месяц, продажи могут вырасти до 87 тыс. машин, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в первую неделю апреля выросли на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Гендиректор агентства Сергей Целиков отмечает, что на рынке наметился тренд на восстановление, хотя и очень плавное. «Самое дно пройдено. Спрос по чуть-чуть подрастает, что мы видим от недели к неделе. Но взрывного роста не ожидается»,— говорит он. На статистику продаж — впрочем, не в большей степени — повлиял технический фактор: последние два дня марта пришлись на выходные в ГИБДД, и проданные тогда машины по факту встали на учет в первую неделю апреля, уточняет эксперт. По отношению к аналогичной неделе прошлого года динамика по-прежнему сильно отрицательная, что объясняется высокой базой прошлогоднего сезона. «Тогда, на волне подъема утильсбора на рынке легковых автомобилей наблюдался ажиотажный спрос»,— поясняет господин Целиков.

По мнению директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, апрель станет месяцем стабилизации авторынка. Он отмечает умеренное оживление потребительской активности в начале месяца, но признаков резкого восстановления интереса к покупкам пока не видит. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что традиционный весенний рост спроса, не произошедший в марте (см. “Ъ” от 4 апреля), возможно, перейдет на апрель. Дополнительным стимулом продаж становятся скидки на новые автомобили, которые дилеры и импортеры активно дают на фоне затоваривания (см. “Ъ” от 26 марта), полагает он. Эксперт добавляет, что в мае рынок снова выйдет в минус относительно прошлого месяца в связи с длинными праздниками.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подтверждает, что апрель начался чуть лучше марта, что позволяет рассчитывать на небольшой рост продаж. «С другой стороны, в месяце минус один календарный день, что вместе с открытием дачного сезона и наступлением длинных выходных в мае может нивелировать весь рост первой недели апреля»,— рассуждает топ-менеджер.

Согласно «Автостату», рост продаж фиксируется не только в легковом сегменте, но и в легком коммерческом (LCV) и грузовом. Так, продажи новых LCV по итогам первой недели выросли на 20%, до 2 тыс. штук, среднетоннажных и тяжелых грузовиков — на 4%, до 1,25 тыс. штук. По данным аналитиков, говорить о восстановлении спроса в грузовом сегменте пока не приходится: на рынок помимо высокой ставки ЦБ давят стоки как новой техники, так и изъятой лизингодателями (см. “Ъ” от 1 апреля). Рынок LCV выглядит, согласно оценке опрошенных “Ъ” экспертов, перспективнее: спрос на нем выбран не так сильно, как в грузовом сегменте, где продажи прошлых двух лет доходили до рекордных значений.

В апреле продажи новых легковых автомобилей могут вырасти до 85–87 тыс. штук, прогнозирует Ренат Тюктеев. Николай Иванов ожидает роста рынка по итогам месяца до 82–85 тыс. штук (в марте продажи составили 79,8 тыс. автомобилей). «Основными драйверами станут многочисленные программы поддержки от автопроизводителей, поскольку в дисконтной зоне сейчас находится большинство марок»,— считает топ-менеджер. При этом существенный рост продаж новых автомобилей можно ожидать только при снижении кредитных ставок, единогласно считают участники рынка. А как только закончится распродажа избыточных товарных запасов, скидки будут скорректированы, что приведет к удорожанию автомобилей, спровоцировав еще большее падение спроса, отмечает Андрей Терлюкевич. «Причин для глобального оптимизма сейчас нет»,— считает господин Тюктеев.

Наталия Мирошниченко