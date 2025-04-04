Авторынок скатился с марта

Многочисленные скидочные предложения на новые машины не привели к существенному росту спроса на рынке, следует из статистики автопродаж за март. Не помог и сезонный фактор: как правило, с марта интерес к покупкам возрастает, но при сегодняшней ключевой ставке граждане предпочитают хранить деньги на депозитах, а не тратить. Дилеры ожидают небольшого роста продаж в апреле относительно марта, но в целом по году прогнозы пессимистичные. Ситуация может начать меняться не ранее конца лета, и главное условие — смягчение денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в марте сократились на 45,5% год к году, до 79,8 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Традиционного роста спроса в первый весенний месяц, на что надеялись дилеры, не случилось, констатируют аналитики. Эксперт «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов поясняет, что на падение рынка продолжают влиять высокие кредитные ставки, выбранный в прошлом году спрос и ожидания возврата ряда иностранных брендов, что, по мнению аналитика, произойдет довольно нескоро. Также на динамике в определенной степени отразился эффект высокой базы, добавляет господин Беспалов.

Традиционным лидером в марте, по данным «Автостата», остается российская Lada, на долю которой в начале весны пришлось более 31% рынка.

Продажи автомобилей бренда сократились на 36,9%, до 25,17 тыс. штук. В самом АвтоВАЗе отчитались о реализации 28,7 тыс. автомобилей, включая легкие коммерческие Lada Largus, что на 33% ниже марта прошлого года. Второе место — за брендом Haval, сократившим продажи на 39%, до 9,79 тыс. штук. Замыкает топ-3 марка Chery, реализация которой упала на 36,1%, до 8,4 тыс. штук. Следом идут Geely и Changan c результатом 65,8%, 5,13 тыс. штук, и 59,4%, до 3,79 тыс. штук, соответственно. В модельном рейтинге агентства первенство в феврале сохраняет Lada Granta, на втором месте — Lada Vesta, на третьем — Haval Jolion.

Результаты первого квартала также демонстрируют негативную динамику: рынок сократился на 25,3% год к году, до 246,93 тыс. штук, свидетельствуют данные агентства. Все бренды из топ-5 сократили продажи в стране: Lada — на 15%, до 77,28 тыс. штук, Haval — на 17,1%, до 31,19 тыс. штук, Chery — на 19,2%, до 25,76 тыс. штук, Geely — на 54,6%, до 16,45 тыс. штук, и Changan — на 34,3%, до 13,29 тыс. штук.

Сейчас на рынке не фиксируется активности покупателей, подтверждает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский: «Все деньги отправили в депозиты и получают по ним 21%, понимая, что с покупкой автомобиля можно подождать».

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что даже многочисленные дисконты (см. “Ъ” от 26 марта) не оказывают существенного влияния на общий объем продаж на рынке. Снижение стоимости автомобилей на 100–300 тыс. руб., по мнению топ-менеджера, не является фактором, способным изменить потребительское поведение в масштабах рынка, особенно в условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам.

Акционные предложения с более значительными скидками — вплоть до 1 млн руб., как правило, применимы к автомобилям стоимостью от 5–6 млн руб. и выше, уточняет он. «Это премиальный сегмент, характеризующийся ограниченным объемом спроса и высокой степенью индивидуализации покупки,— отмечает господин Иванов.— Поэтому, несмотря на внешне заметные скидки, реального стимулирующего эффекта такие акции не создают».

По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, предпосылок для восстановления авторынка на сегодня нет.

Более того, бренды, которые находятся за пределами топ-10 по продажам, потенциально могут уйти, если поймут, что в среднесрочной перспективе рынок не сможет выйти на объем хотя бы прошлого года, считает он. Господин Ольховский добавляет, что 2025 год будет годом зачистки складов (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года). Николай Иванов также пессимистичен в прогнозах: «Мы рассматриваем текущий год как один из самых сложных для автомобильного рынка за последние годы». Восстановления спроса, по оценке господина Иванова, можно ожидать не ранее конца лета. А основным фактором, способным вывести рынок из стагнации, остается изменение денежно-кредитной политики, полагает он.

Несмотря на общий негативный тренд, опрошенные “Ъ” дилеры ожидают, что продажи новых легковых машин в апреле будут лучше, чем в марте. Однако резкого роста ожидать не следует: замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев оценивает его максимум в 10% к марту.

Наталия Мирошниченко