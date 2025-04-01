Фуры буксуют на складах

Бурный рост импорта китайских грузовиков в Россию привел к затовариванию складов по аналогии с легковыми автомобилями. Автопроизводители из КНР и импортеры просчитались в оценке спроса: после рекордных продаж за последние два года рынок пошел на спад, а ситуацию усугубила высокая ключевая ставка ЦБ. Эксперты прогнозируют падение продаж минимум на 15%, но не исключено восстановление спроса в четвертом квартале, особенно при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Затоваривание на рынке грузовиков в России достигает пиковых значений: объем стоков составляет до 60 тыс. штук, сообщают опрошенные “Ъ” дилеры, аналитики, а также свидетельствуют данные участников рынка. Для реализации запасов потребуется около девяти месяцев, а то и целый год, считают эксперты. «Если ориентироваться на текущий прогноз рынка, то есть на продажи 60–65 тыс. автомобилей в этом году, то можно вообще ничего не производить — все эти машины уже есть»,— оценивает ситуацию гендиректор КамАЗа Сергей Когогин (цитата по корпоративному изданию «Вести КамАЗа»).

По мнению гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, к затовариванию привел, в частности, просчет в поставках со стороны китайских автопроизводителей, которые активно везли свою продукцию после ухода западных брендов из РФ, когда потребность в тягачах выросла в связи с подстраивающейся логистикой. В 2023–2024 годах, по данным агентства, продажи крупнотоннажных грузовиков на фоне высокого спроса достигли 125,66 тыс. и 102 тыс. штук соответственно. «Китайцы ничего не планировали и навезли столько, что, когда волна роста рынка закончилась, грузовиков оказалось крайне много»,— резюмирует эксперт.

Источники “Ъ” на рынке добавляют, что в грузовом сегменте по китайским брендам происходит хаос с дистрибуцией: количество дистрибуторов по одному бренду может доходить до десяти штук (тогда как по легковым, как правило, один), что делает централизованное планирование поставок невозможным. Исполнительный директор ООО «Сторк» (официальный представитель Dayun в РФ) Артур Солдаткин добавляет, что на затоваривание также повлияло ускорение импорта грузовиков в преддверии повышения утильсбора — в октябре 2024 года и в январе 2025 года.

Ситуацию со спросом усугубили замедление строительного сектора и рост ключевой ставки ЦБ: по оценке господина Целикова, около 75% рынка грузовиков — лизинговые сделки.

А при высоком «ключе» содержание лизингового автомобиля становится экономически нецелесообразным, поясняет руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «СИВ Трансхолод» Дмитрий Шелгунов. «Каждый, кто сейчас стоит перед выбором "купить новую машину или поездить на старой", выбирает второй вариант. Даже те, у кого деньги есть, кладут их в банк на депозит — когда еще представится возможность получать доход, ничего не делая?» — комментирует влияние высокой ставки господин Когогин. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавляет: в связи с жесткой ДКП бизнес в целом «замораживает» строительные проекты и снижает объемы перевозок. «То есть дело не просто в том, что грузовики стали дорогими. Если машина нужна для дела, ты ее все равно купишь»,— уверен эксперт.

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По данным аналитиков КамАЗа, на начало 2025 года нераспроданными на складах остались порядка 40 тыс. автомобилей китайского производства. Запасы самого автопроизводителя, согласно отчетности компании по МСФО, на тот период в денежном выражении составляли 87,08 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. «Еще около 20 тыс. машин клиенты вернули лизинговым компаниям — тоже в основном импортированных с востока»,— добавляют в КамАЗе.

Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов оценивает совокупные запасы лизинговых компаний по грузовой технике в 15 тыс. штук, а общий сток — в 30 тыс. единиц. Господин Солдаткин полагает, что стоки дилеров и импортеров по китайским грузовикам достигают порядка 45 тыс. штук. Руководитель отдела продаж автомобилей FAW управления сбыта ООО МЗ «Тонар» Артем Савушкин считает, что запасы дистрибуторов и дилеров составляют около 25 тыс. тягачей и 20 тыс. шасси и самосвалов. «Вся техника была привезена под увеличивающийся в октябре 2024 года утилизационный сбор. И в ближайший год не планируется завоза новой техники свыше 12 тонн»,— отмечает он.

Рынок тяжелых грузовиков текущего года участники отрасли и аналитики оценивают пессимистично.

По мнению Сергея Целикова, продажи в сегменте год к году могут сократиться на 30–35%. Максим Кадаков считает, что в лучшем случае падение составит 15–20%. При этом, по мнению эксперта, оживление спроса не исключено в четвертом квартале при смягчении ДКП. Больших скидок на грузовики — как это произошло в легковом сегменте на фоне затоваривания (см. “Ъ” от 26 марта) — вряд ли предвидится, резюмирует господин Кадаков: скорее, речь будет идти о более выгодных условиях по лизингу. По итогам двух месяцев нынешнего года в России реализовано 8,8 тыс. крупнотоннажных грузовиков, что на 41% меньше, чем годом ранее, по данным «Автостата».

Наталия Мирошниченко