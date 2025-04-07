Борца не спас срок давности

Как стало известно “Ъ”, 8 апреля в Москве в военном суде стартуют слушания уголовного дела в отношении выходца из Чечни, бывшего борца, прапорщика Тархана Эльдукаева. Он обвиняется в ряде убийств и покушений, совершенных, по версии следствия, в интересах экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Между тем защита фигуранта собирается ходатайствовать о прекращении его уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, а если суд соответствующие ходатайства не удовлетворит — об отправке господина Эльдукаева на СВО. Его заявление военные уже получили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

Уголовное дело бывшего члена сборной и борца ЦСКА Тархана Эльдукаева 8 апреля начнет рассматривать Московский гарнизонный военный суд. ГСУ СКР инкриминирует ему организацию убийства в 1996 году Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизовского рынка (тогда же был тяжело ранен брат убитого Тельман Гуршумов) и покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо. Если в первом случае стрелка установить так и не удалось, то во втором осудили целую группу исполнителей.

У всех жертв были сложные отношения с Тельманом Исмаиловым, находящимся в международном розыске, а о том, что к преступлениям мог быть причастен прапорщик Эльдукаев, по данным источников “Ъ”, следствие узнало из показаний агентов.

В свою очередь, защита обвиняемого, по данным “Ъ”, заявляет о том, что уголовное преследование господина Эльдукаева должно быть прекращено в связи с истечением сроков давности.

Адвокаты обращают внимание суда на то, что в ГСУ СКР незаконно даже возбудили уголовное дело в отношении спортсмена. Так, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации покушения на господина Руссо было вынесено следователем по особо важным делам комитета только в июне 2022 года, то есть через девять месяцев после того, как по этому эпизоду вышла давность. Что касается нападения на братьев Гуршумовых, то в этой части упущенный срок составил целых 12 лет.

Впрочем, по закону суд может продолжить свое разбирательство до вынесения приговора. На этот случай у защиты есть еще одно предложение — о приостановлении уголовного преследования фигуранта и его отправке на СВО.

В заявлении на имя судьи, рассматривающего его дело, господин Эльдукаев пишет, что у него «давно имеется намерение в заключении контракта о прохождении воинской службы» для участия в СВО. Решение принято «осознанно» и «без оказания какого-либо давления». При этом фигурант информирует суд, что пытался заключить контракт с вооруженными силами и раньше, однако «руководство изолятора (СИЗО №1) фактически устранилось от решения данного вопроса», не передав заявление в единый пункт отбора на военную службу по контракту. За сотрудников СИЗО это сделали уже представители фигуранта, который свою вину категорически отрицает.

Николай Сергеев