Прапорщика Эльдукаева подготовили к суду

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывшего борца-вольника из Чечни Тархана Эльдукаева. По версии СКР, он организовал убийство и два покушения на лиц, неугодных бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В свою очередь, защита борца просила Генпрокуратуру вернуть материалы следствию, указывая, в частности, что его обвинили не по тому Уголовному кодексу и не учли, что на момент предполагаемого преступления фигурант являлся прапорщиком вооруженных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

ГСУ СКР обвиняет Тархана Эльдукаева в организации покушения в декабре 1996 года на Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизона, и его брата Тельмана Гуршумова. Последний был тяжело ранен, но остался жив. Второй брат скончался в больнице. Кроме того, по версии следствия, спортсмен причастен и к организации покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо. Он был тяжело ранен в результате обстрела машины из автомата.

Следствие полагает, что господин Эльдукаев в обоих случаях исполнял заказы Тельмана Исмаилова. С Таиром Гуршумовым, говорится в деле, он делил площади на рынке, а певца хотел наказать за то, что тот решил уйти от него к другому продюсеру. Сейчас господин Исмаилов находится в международном розыске — в его выдаче России Черногория отказала.

Расследование уголовного дела, как сообщал “Ъ”, было закончено в конце прошлого года. А на днях все 29 томов материалов, собранных ГСУ СКР, направлены в Генпрокуратуру, которая проверила законность выводов предварительного следствия.

Защита спортсмена, обращаясь в Генпрокуратуру, отмечала, что при расследовании были допущены столь серьезные ошибки, что исправить их можно, лишь вернув материалы дела предварительному следствию.

Так, полагают адвокаты, следствие нарушило его право на защиту, необоснованно ограничив с помощью Басманного райсуда ознакомление с материалами дела и вещдоками.

По эпизоду с братьями Гуршумовыми Тархану Эльдукаеву предъявили обвинение по ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса России, который начал действовать только в 1997 году. Однако, обращает внимание адвокат Руслан Закалюжный, само преступление было совершено 23 декабря 1996 года, а потерпевший умер в январе 1997-го. Так как этот эпизод не относится к длящимся преступлениям, его должны были квалифицировать по ст. 102 УК РСФСР. Она предусматривает от 8 до 15 лет заключения или смертную казнь, которая не применяется, то есть мягче аналогичной статьи современного УК. По ней обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Наконец, полагает защита, следствие не учло, что на момент совершения предполагаемого преступления обвиняемый являлся военнослужащим. В армии, согласно справке военкомата, Тархан Эльдукаев служил с 1991 по 1998 год, в том числе в звании прапорщика, будучи прикомандированным к ЦСКА. Прапорщик Эльдукаев, говорится в его характеристике, являлся членом сборной по вольной борьбе, чемпионом страны и призером различных международных соревнований.

Таким образом, рассчитывали адвокаты, даже если прокуратура согласится с выводами следствия, дело должно оказаться не в районном суде, а в гарнизонном военном. Из него, полагают участники защиты экс-спортсмена, господину Эльдукаеву гораздо проще будет отправиться на СВО. На стадии следствия ему в этом отказали.

В Генпрокуратуре сообщили, что обвинение по делу утверждено в полном объеме. Статьи УК остались в нем прежними, а на рассмотрение тома направлены именно в Измайловский райсуд.

По данным надзорного ведомства инкриминируемые спортсмену преступления совершены за денежное вознаграждение (в деле фигурирует $500 тыс.). Два участника покушения на певца Руссо осуждены на длительные сроки, а третий скончался.

Защита обвиняемого планирует обжаловать решение надзора.

Николай Сергеев