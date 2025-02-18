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Чеченского борца ограничили в свободе чтения

Громкое дело о старых убийствах подготовили к суду

Как стало известно “Ъ”, по ходатайству следствия было ограничено ознакомление с материалами уголовного дела бывшего борца-вольника из Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в совершенном почти 30 лет назад заказном убийстве в Москве, а также его адвокатов. Защитники полагали закончить чтение к концу февраля, теперь в этот срок дело уже уйдет на утверждение обвинения в Генпрокуратуру, а потом, очевидно, и в суд.

Тархан Эльдукаев

Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

Об ограничении Тархана Эльдукаева и пяти его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела защитники узнали в понедельник буквально за несколько часов до заседания. В ходатайстве говорилось, что расследование деяний, инкриминируемых господину Эльдукаеву, было закончено ГСУ СКР 27 декабря, а затем сторонам предложили знакомиться с материалами дела, в котором 29 томов, а также другими вещдоками, в том числе аудиозаписями. К этому фигурант и его представители приступили сразу после новогодних каникул.

Однако затем следствие решило, что процесс чтения затянулся. По версии ГСУ СКР, адвокаты и так, например, знают об экспертизах, назначенных по делу, и выводах экспертов — с ними их знакомили еще в ходе расследования.

У защиты, по данным “Ъ”, было в планах закончить чтение 24–25 февраля. Они ознакомились практически со всеми материалами или сняли с них копии, но до звукозаписей, в том числе ключевых, так и не добрались. При этом адвокаты отмечали, что могли бы это сделать и раньше, но участвуют в делах, которые рассматриваются в других регионах. Но суд решил, что уже 20 февраля в следственных действиях должна быть поставлена точка.

Таким образом очевидно, что дело уже к концу месяца будет направлено в Генпрокуратуру, а если там согласятся с выводами предварительного следствия — то и в суд. Но вначале во вторник Мосгорсуд рассмотрит ходатайство ГСУ СКР об очередном продлении ареста господина Эльдукаева, который был задержан еще 25 октября 2023 года.

По версии следствия, Тархан Эльдукаев совершал преступления, действуя в интересах экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, выделившего $500 тыс. Обвинение полагает, что именно спортсмен организовал в 1996 году убийство лидера горских евреев Москвы Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизона, и покушение на его брата Тельмана Гуршумова, ставшего свидетелем расправы. Конфликт между ними возник из-за распределения прибыли от рынка, считают в ГСУ СКР.

Кроме того, по версии следствия, спортсмен причастен и к организации покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо, решившего уйти от своего продюсера Исмаилова. Ранее борцу инкриминировали и участие в похищение исполнителя, но потом его преследование в этой части было прекращено в связи с истечением срока давности.

По данным источников “Ъ”, о причастности господина Эльдукаева к нападению на господ Гуршумовых следствие узнало из показаний ряда секретных свидетелей, которые вдруг подробно вспомнили о событиях почти тридцатилетней давности. Сам фигурант, дело которого выделено из дела объявленного в международный розыск господина Исмаилова, категорически отрицает свою причастность к преступлениям.

Защита пока не решила, обжаловать постановление Басманного суда или нет. Ранее Тархан Эльдукаев собирался отправиться на СВО вместе с небольшим отрядом из своих родственников, который хотел экипировать за свой счет, однако следствие не дало ход его ходатайству. На суде он снова может подать соответствующее заявление.

Николай Сергеев

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