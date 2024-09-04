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Коммерсантъ FM
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Подследственный собрал отряд для СВО

Экс-спортсмен, обвиняемый в покушении на Авраама Руссо, хочет отправиться на спецоперацию с родственниками

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР частично прекратило уголовное преследование Тархана Эльдукаева — бывшего борца-вольника и хорошего знакомого экс-владельца Черкизовского рынка столицы Тельмана Исмаилова. Господин Эльдукаев обвинялся в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства. Эти преступления были совершены соответственно в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Однако сначала Басманный суд Москвы, а затем и следствие решили прекратить производство пока только по эпизоду с похищением. Защита намерена добиваться полного закрытия дела, а сам бывший борец ходатайствовал об отправке его на СВО, утверждая, что он готов собрать для участия в боевых действиях целое подразделение из двух десятков своих родственников и друзей.

Певец Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Певец Авраам Руссо

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, во втором отделе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР вынесено постановление о прекращении уголовного преследования Тархана Эльдукаева по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Решение мотивировано тем, что по данной статье 15-летний срок давности истек еще в январе 2019 года.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное дело о покушении на убийство известного в свое время исполнителя Авраама Руссо было возбуждено тогда еще прокуратурой в 2006 году. Позже оно было объединено в одно производство с другим — о похищении певца в 2004 году. Правоохранителям стало известно о втором преступлении спустя много лет — вскоре после покушения господин Руссо уехал за границу и о похищении заявление подал только в 2018 году.

По версии следствия, вечером 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. Позвав господина Руссо в свой служебный кабинет, Тельман Исмаилов совместно с Тарханом Эльдукаевым и другими людьми из окружения бизнесмена отобрали у потерпевшего мобильный телефон и избили его. После этого Тельман Исмаилов, считает следствие, потребовал от певца отменить все свои концерты и заключить контракт уже с ним. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца вывезли на дачу в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля господин Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, его отпустили. По делу о похищении, как сообщал “Ъ”, были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, которым назначили шесть, пять и семь лет заключения соответственно, при этом они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Что касается покушения на Авраама Руссо, то оно было совершено в августе 2006 года, причем господин Эльдукаев, считает следствие, помог тогдашнему владельцу Черкизовского рынка подыскать исполнителей.

В ГСУ СКР считают, что певца решили наказать за то, что он ушел от своего продюсера Исмаилова к Иосифу Пригожину. Машина потерпевшего была обстреляна, сам он получил несколько ранений, а его водитель погиб. Участники покушения Алексей Трясников и Виталий Джура уже осуждены соответственно на 12 и 9 лет колонии.

Как суд обязал СКР частично прекратить уголовное преследование Тархана Эльдукаева

Защита Тархана Эльдукаева не раз пыталась добиться от следствия прекращения его уголовного дела по эпизоду с похищением господина Руссо. Так, соответствующее ходатайство было направлено в ГСУ СКР в декабре прошлого года, но адвокаты получили отказ. Они обжаловали решение следствия в Басманном суде столицы, и тот в июле этого года, как сообщал “Ъ”, защиту поддержал. Интересно, что в пользу удовлетворения ходатайства выступил и представитель Генпрокуратуры. Адвокат Авраама Руссо, очевидно, в спешке обжаловал судебное решение, дважды назвав в обращении преследование господина Эльдукаева «головным» вместо «уголовного». Апелляционная инстанция Мосгорсуда жалобу отклонила, оставив решение суда первой инстанции в силе. Это стало поводом для нового заявления следствию, которое и вынесло постановление о частичном прекращении дела в отношении фигуранта.

Впрочем, в документе указывается, что уголовное преследование Тархана Эльдукаева по факту покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) продолжается и избранная ему мера пресечения — содержание под стражей — не меняется. Между тем, по данным “Ъ”, адвокаты подследственного намерены добиваться полного закрытия дела на том основании, что и по статье о покушении срок давности тоже истек.

Тем временем сам Тархан Эльдукаев, как сообщили источники “Ъ”, 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для заключения контракта с Минобороны и участия в СВО.

Подследственные, в соответствии с поправками, внесенными в УПК и УК РФ, могут участвовать в боевых действиях, а в случае, например, награждения полностью избавляются от проблем с законом.

При этом борец отмечает, что готов отправиться на спецоперацию не один, а вместе с отрядом из двух десятков родственников и знакомых, который надо будет только вооружить. Экипировкой подразделения господин Эльдукаев озаботится сам.

Александр Александров

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