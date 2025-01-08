Схватка с борцом осталась за следствием

Как стало известно «Ъ», Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) завершило расследование резонансного уголовного дела о покушении в 1996 году на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых, владевших частью площадей Черкизовского рынка столицы. Организацию этого преступления, а также нападение на певца Авраама Руссо в 2004 году следствие в окончательной редакции инкриминировало бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву. СКР полагает, что он действовал в интересах объявленного в международный розыск хозяина «Черкизона» Тельмана Исмаилова. Сам Тархан Эльдукаев, категорически отрицающий свою вину, подал ряд заявлений с просьбой отправить его на СВО, но был оставлен под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Бывший борец Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

Следователь по особо важным делам ГСУ СКР в московском СИЗО №1 ФСИН России (известном как «Кремлевский централ»), предъявил Тархану Эльдукаеву обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление. По версии следствия, Тархан Эльдукаев действовал в интересах своего знакомого и делового партнера Тельмана Исмаилова.

Согласно обвинению, в декабре 1996 года между гендиректором фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и руководителем ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на территории Черкизовского рынка, произошел конфликт «из-за финансовых разногласий, в том числе распределения прибыли» торговых площадок.

После этого Тельман Исмаилов решил убрать конкурента, обратившись к Тархану Эльдукаеву.

«Действуя из личной заинтересованности», борец, полагают в ГСУ СКР, нашел двух не установленных до сих пор исполнителей, которые за вознаграждение согласились выследить и убить жертву. Основным организатором преступления, по данным следствия, выступал Тельман Исмаилов, выделивший на это $500 тыс. и «осуществлявший общее руководство действиями всех участников группы», говорится в деле. Кроме того, по версии следствия, Тельман Исмаилов где-то «в неустановленном месте» сам достал оружие — пистолет FEG, являвшийся венгерской версией знаменитого Walther PP, глушитель к нему и не менее 12 патронов калибра 9 мм, которые затем были переданы киллеру.

23 декабря 1996 года в подъезде дома №58а по Щербаковской улице в Москве неизвестный, выпустив из пистолета «не менее семи пуль», причинил Таиру Гуршумову сквозное ранение головы, оказавшееся смертельным, а его брату Тельману Гуршумову — ранение лица и грудной клетки. Тельмана врачам удалось спасти.

Бросив оружие, убийца скрылся на машине, в которой его поджидал напарник.

Интересно, что если в первоначальном обвинении говорилось о заказе на ликвидацию именно Таира Гуршумова и о том, что его брат стал случайной жертвой, то в окончательном — что Тельманом Исмаиловым заранее было принято решение об убийстве руководителя фирмы «Зар», а также «лиц, которые будут находиться с ним в момент совершения преступления».

Согласно другому эпизоду, инкриминированному Тархану Эльдукаеву, в августе 2006 года он вместе с Тельманом Исмаиловым «принял решение совершить убийство» певца Авраама Руссо и «лиц, входящих в его охрану». Причину преступления следствие на этот раз не назвало — ранее в СКР говорили, что исполнителя решили убрать, так как он ушел от своего продюсера Исмаилова к другому менеджеру. На ликвидацию заказчик выдал $100 тыс.

В свою очередь, Тархан Эльдукаев и неустановленные лица привлекли для нападения, установило следствие, Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина. Достав оружие — автомат АКСУ-74 1989 года выпуска, а также приобретя на Митинском радиорынке мобильные телефоны и сим-карты, выписанные на лиц с «несуществующими анкетными данными», злоумышленники устроили слежку за певцом.

19 августа Михаил Демкин в Москве, на улице Плющиха, расстрелял автомобиль, в котором находились господин Руссо и его охранник. Артист получил четыре пули в бедро, но остался жив.

Впоследствии Алексей Трясников по приговору суда получил 12 лет, Виталий Джура — 9, а уголовное преследование Демкина прекратили в связи с его смертью.

Напомним, что Тархану Эльдукаеву также инкриминировалась причастность к похищению (ст. 126 УК) Авраама Руссо, но данное дело после ряда судебных решений следствие вынуждено было прекратить, так как по нему вышел срок давности. Защита заявляла об истечении срока и по другим преступлениям, а также о нарушениях, допущенных следствием, но ее аргументы сотрудники ГСУ СКР, надзирающей за ними Генпрокуратуры и суды не приняли.

Тархан Эльдукаев вину не признал, а его адвокаты полагают, что у следствия нет доказательств причастности фигуранта к данным преступлениям. По словам защитников, экс-борец, имеющий вторую группу инвалидности, страдает от целого ряда заболеваний, в том числе от тяжелой формы псориаза. Однако лекарства из Китая, которые помогают от данной болезни, в СИЗО не пропускают. «Таким образом, обеспечить эффективное лечение можно только на воле, но суды разных уровней выступили против изменения Тархану Эльдукаеву меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест»,— сообщил «Ъ» его адвокат Роберт Зиновьев.

Защитник напомнил, что Тархан Эльдукаев неоднократно обращался с заявлениями к следствию и военным о заключении с ним контракта и отправке на СВО. Причем принять участие в спецоперации авторитетный выходец из Чечни собирался с отрядом из земляков, который сам же и экипировал бы. Теперь, по словам господина Зиновьева, с аналогичным ходатайством фигурант намерен обратиться к суду.

В случае, если итоги расследования после ознакомления с ними будут утверждены Генпрокуратурой, уголовное дело, очевидно, направят в Измайловский райсуд Москвы.

Николай Сергеев