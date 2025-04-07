Чистая прибыль МКБ упала на 65%, до 20,9 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) сократилась на 65% и достигла 20,9 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. Как отмечают в банке, это было связано с общерыночными тенденциями, в частности с «сокращением маржинальности банковского сектора и замедлением кредитования в корпоративном сегменте».

Кроме того, часть факторов носила единоразовый характер — в частности, «отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и расходы на формирование резервов по заблокированным активам». Среди крупных банков, отчитавшихся по МСФО, по итогам 2024 года показали снижение чистой прибыли ПСБ (на 44%) и Совкомбанк (на 19%).

При этом совокупный кредитный портфель МКБ за минувший год вырос на 14,8%, до 2,7 трлн руб. В том числе корпоративный портфель увеличился на 15,4%, до 2,48 трлн руб., тогда как розничный портфель вырос на 8,5%, до 218 млрд руб. Однако чистый процентный доход МКБ за отчетный период сократился на 8,9%, до 105,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились еще сильнее — на 23%, до 12,7 млрд руб.

Как поясняют в банке, отчасти это было связано с отказом «от неэффективной части инкассаторского бизнеса банка». Летом прошлого года было принято решение присоединить к банку НКО «Инкахран», являющуюся на тот момент одной из крупнейших инкассаторских компаний и на 100% принадлежащую МКБ. Такую трансформацию в банке объясняли снижением доходности этого бизнеса. Присоединение «Инкахрана» к МКБ завершилось 7 марта 2024 года.

Средства розничных клиентов выросли на 30,2% с начала года и составили 1,02 трлн руб., розничная клиентская база увеличилась на 12%, а число клиентов премиального сегмента розничного бизнеса выросло на 36% за 12 месяцев 2024 года.

В целом активы банка увеличились за 2024 год на 7,3%, до 5 трлн руб. Рентабельность капитала (ROAE) снизилась с 23,4% до 7%. По состоянию на 31 декабря 2024 года коэффициент достаточности основного капитала составил 8,1%.

Ольга Базутова