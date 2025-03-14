В 2024 году чистая прибыль группы Совкомбанка сократилась до 77 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль группы Совкомбанка снизилась на 19%, до 77 млрд. руб. В банке объясняют такой результат тем, что в предшествующем году он «получил значительные разовые доходы», которые и позволили тогда получить рекордную прибыль. Тогда председатель правления банка Дмитрий Гусев пояснял, что «треть прибыли носила нерегулярный характер» и является доходами «от торговых операций, которые сложно прогнозировать». В 2023 году такие доходы составили 31,5 млрд руб., в 2024 году от этих операций был убыток в размере 4,5 млрд руб. В этот раз первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что «банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок».

Вместе с тем корпоративный кредитный портфель увеличился на 26% и достиг 1,43 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос в 1,6 раза, до 1,35 трлн руб. Однако чистые процентные доходы (с учетом расходов по кредитным убыткам) снизились почти на 21%, до 84,2 млрд руб.— прежде всего из-за двукратного увеличения расходов по кредитным убыткам (до 68,5 млрд руб.). Общую ситуацию сгладил рост чистых комиссионных доходов: в 1,5 раза, до 39,5 млрд руб. Кроме того, чистая прибыль от небанковской деятельности (в основном по страховым компаниям) выросла в 2,1 раза, до 43,6 млрд руб.

Капитал вырос на 31% и достиг 390 млрд руб. В результате рентабельность акционерного капитала (ROE) снизилась с 45% в 2023 году до 26%. Общий коэффициент достаточности капитала банка на конец 2024 года понизился на 1 п. п., но сохранил свой безопасный уровень и составил 10%.

При этом банк ожидает роста прибыли в 2025 году. Об этом заявил директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке после публикации отчетности. По итогам 2024 года совет директоров будет рекомендовать выплатить в виде дивидендов 25% от чистой прибыли. Хотя все будет «зависеть от ситуации на рынке, ситуации в телевизоре», заявил топ-менеджер.

При этом банк по-прежнему изучает активы для приобретения в банковском, страховом, лизинговом секторах и в финтехе. Кроме того, в 2025 году планируется секьюритизировать розничные кредиты объемом 20 млрд руб. В феврале дочерняя компания «СФО Совком секьюр» разместила облигации на 8 млрд руб. с обеспечением портфеля потребительских кредитов на 10 млрд руб.

Ольга Базутова