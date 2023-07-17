Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инкассаторов устроят в банк

Группа МКБ нашла способ сократить издержки

Московский кредитный банк решил полностью интегрировать принадлежащий ему инкассаторский бизнес, присоединив «Инкахран», одного из крупнейших игроков рынка. Это требуется для сокращения издержек бизнеса, связанных с расходами на отдельное юрлицо с лицензией ЦБ, в условиях сокращения наличных расчетов. Участники финансового рынка подтверждают падение доходности инкассаторского бизнеса, что заставляет игроков искать варианты повышения рентабельности.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Московский кредитный банк (МКБ) собирается присоединить небанковскую кредитную организацию (НКО) «Инкахран», сообщили “Ъ” в банке. Сейчас НКО на 100% принадлежит банку и входит в тройку крупнейших операторов рынка инкассации.

Трансформацию инкассаторского бизнеса в МКБ объясняют снижением его доходности из-за роста конкуренции, падения наличных расчетов в экономике и спроса на перевозку денег, а также появлением онлайн-инкассации.

Близкий к банку собеседник “Ъ” добавляет, что в формате отдельного юрлица этот бизнес достаточно капиталоемкий и регулируется практически как отдельный банк, что требует больших расходов. По его мнению, присоединение приведет к экономии как за счет расходов на соблюдение обязательных нормативов, так и за счет сокращения дублирующих функций и сотрудников. Юридическая процедура завершится в первом полугодии 2024 года.

Официальных цифр о маржинальности инкассаторского бизнеса нет, однако собеседники “Ъ” на рынке говорят, что доходность снизилась более чем вдвое и классический бизнес уже «работает на грани рентабельности».

«Когда в каком-то сегменте все хорошо с прибыльностью, там появляются новые игроки. На рынке инкассации новых игроков давно не появляется, и даже отдельные компании с него уходят. Это среди прочих проблем говорит о недостаточной маржинальности, которая за последние два года ничуть не улучшилась, а даже, видимо, ухудшилась»,— считает глава правления Ассоциации организаций в?сфере наличного денежного обращения, инкассации и?перевозки ценностей Елена Меланич. Два других ключевых игрока — Сбербанк и «Росинкас» — не ответили на запросы “Ъ”.

Крупнейшими участниками рынка инкассации являются Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран». По данным последней доступной отчетности, «Росинкас» в 2021 году получил 250,2 млн руб. чистого убытка. «Инкахран» в 2022 году получил чистый убыток в размере 34,7 млн руб. Показатели инкассаторского бизнеса Сбербанк не раскрывает.

МКБ рассчитывает повысить эффективность бизнеса за счет развития самоинкассации, в том числе предлагая клиентам перейти на онлайн-инкассацию с использованием автоматизированных депозитных машин (АДМ). «На данный момент у нас около 4 тыс. таких устройств. Мы планируем увеличить их количество более чем в два раза в течение нескольких лет»,— пояснили в МКБ. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, «растет, например, доля устройств с функцией ресайклинга, это снижает потребность в инкассации».

По оценке госпожи Меланич, в начале 2022 года в России использовалось около 30 тыс. АДМ и еще около 60 тыс. рециркуляторов (банкоматы с функцией приема и выдачи денег), которые можно использовать для таких услуг.

«Самоинкассация, если она правильно устроена, с использованием, например, АДМ-машин, повышает технологичность процесса инкассации и предполагает снижение расходов в будущем»,— говорит Елена Меланич.

Участник финансового рынка добавляет, что самоинкассация «подходит как для крупного бизнеса, где есть сетевые ритейлеры, так и в целом для малого и среднего предпринимательства».

Вместе с тем участники рынка отмечают падение спроса со стороны клиентов на инкассаторские услуги на фоне увеличения безналичного товарооборота и безналичных платежей. Один из собеседников “Ъ” добавляет, что использование наличных, «скорее всего, снизит цифровой рубль». «В ближайшие два года объем рынка инкассации (классической.— “Ъ”) снизится на 15–20%, в дальнейшем снижение продолжится»,— соглашаются в МКБ. Как следует из социсследования ЦБ по итогам 2022 года (опубликовано в конце июня 2023 года), 27% граждан предпочитают использовать наличные деньги при оплате товаров и услуг. За год доля снизилась на 6 процентных пунктов.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...