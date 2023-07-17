Инкассаторов устроят в банк

Московский кредитный банк решил полностью интегрировать принадлежащий ему инкассаторский бизнес, присоединив «Инкахран», одного из крупнейших игроков рынка. Это требуется для сокращения издержек бизнеса, связанных с расходами на отдельное юрлицо с лицензией ЦБ, в условиях сокращения наличных расчетов. Участники финансового рынка подтверждают падение доходности инкассаторского бизнеса, что заставляет игроков искать варианты повышения рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Московский кредитный банк (МКБ) собирается присоединить небанковскую кредитную организацию (НКО) «Инкахран», сообщили “Ъ” в банке. Сейчас НКО на 100% принадлежит банку и входит в тройку крупнейших операторов рынка инкассации.

Трансформацию инкассаторского бизнеса в МКБ объясняют снижением его доходности из-за роста конкуренции, падения наличных расчетов в экономике и спроса на перевозку денег, а также появлением онлайн-инкассации.

Близкий к банку собеседник “Ъ” добавляет, что в формате отдельного юрлица этот бизнес достаточно капиталоемкий и регулируется практически как отдельный банк, что требует больших расходов. По его мнению, присоединение приведет к экономии как за счет расходов на соблюдение обязательных нормативов, так и за счет сокращения дублирующих функций и сотрудников. Юридическая процедура завершится в первом полугодии 2024 года.

Официальных цифр о маржинальности инкассаторского бизнеса нет, однако собеседники “Ъ” на рынке говорят, что доходность снизилась более чем вдвое и классический бизнес уже «работает на грани рентабельности».

«Когда в каком-то сегменте все хорошо с прибыльностью, там появляются новые игроки. На рынке инкассации новых игроков давно не появляется, и даже отдельные компании с него уходят. Это среди прочих проблем говорит о недостаточной маржинальности, которая за последние два года ничуть не улучшилась, а даже, видимо, ухудшилась»,— считает глава правления Ассоциации организаций в?сфере наличного денежного обращения, инкассации и?перевозки ценностей Елена Меланич. Два других ключевых игрока — Сбербанк и «Росинкас» — не ответили на запросы “Ъ”.

Крупнейшими участниками рынка инкассации являются Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран». По данным последней доступной отчетности, «Росинкас» в 2021 году получил 250,2 млн руб. чистого убытка. «Инкахран» в 2022 году получил чистый убыток в размере 34,7 млн руб. Показатели инкассаторского бизнеса Сбербанк не раскрывает.

МКБ рассчитывает повысить эффективность бизнеса за счет развития самоинкассации, в том числе предлагая клиентам перейти на онлайн-инкассацию с использованием автоматизированных депозитных машин (АДМ). «На данный момент у нас около 4 тыс. таких устройств. Мы планируем увеличить их количество более чем в два раза в течение нескольких лет»,— пояснили в МКБ. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, «растет, например, доля устройств с функцией ресайклинга, это снижает потребность в инкассации».

По оценке госпожи Меланич, в начале 2022 года в России использовалось около 30 тыс. АДМ и еще около 60 тыс. рециркуляторов (банкоматы с функцией приема и выдачи денег), которые можно использовать для таких услуг.

«Самоинкассация, если она правильно устроена, с использованием, например, АДМ-машин, повышает технологичность процесса инкассации и предполагает снижение расходов в будущем»,— говорит Елена Меланич.

Участник финансового рынка добавляет, что самоинкассация «подходит как для крупного бизнеса, где есть сетевые ритейлеры, так и в целом для малого и среднего предпринимательства».

Вместе с тем участники рынка отмечают падение спроса со стороны клиентов на инкассаторские услуги на фоне увеличения безналичного товарооборота и безналичных платежей. Один из собеседников “Ъ” добавляет, что использование наличных, «скорее всего, снизит цифровой рубль». «В ближайшие два года объем рынка инкассации (классической.— “Ъ”) снизится на 15–20%, в дальнейшем снижение продолжится»,— соглашаются в МКБ. Как следует из социсследования ЦБ по итогам 2022 года (опубликовано в конце июня 2023 года), 27% граждан предпочитают использовать наличные деньги при оплате товаров и услуг. За год доля снизилась на 6 процентных пунктов.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов