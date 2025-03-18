Промсвязьбанк потратился на ОПК

В отчетности по международным стандартам за 2024 год Промсвязьбанк (ПСБ), входящий в пятерку крупнейших в РФ, показал существенное снижение чистой прибыли — на 44%. Это произошло на фоне роста чистых процентных и комиссионных доходов. Впрочем, в банке отмечают, что активно финансировали ОПК по льготным ставкам. Эксперты указывают и на отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг, это явление было характерно для большинства банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 2024 год, чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) снизилась на 44%, до 65,3 млрд руб. Это самая худшая динамика по прибыли среди крупнейших по активам банков с российскими бенефициарами, раскрывших к настоящему времени отчетность по международным стандартам. В частности, ВТБ, Сбербанк, банк «Дом.РФ», банк «Санкт-Петербург» показали рост прибыли, и лишь Совкомбанк отчитался о ее снижении на 19%.

ПСБ раскрыл отчетность по МСФО впервые с 2021 года. При этом многие крупные банки раскрывают отчетность по МСФО с 2022 года, а часть из них, в том числе Сбербанк, ВТБ, РСХБ, перешли на ежеквартальное раскрытие. Причем публикуют свои показатели довольно подробно: раскрыты десятки примечаний, сам отчет порой занимает свыше 100 страниц. ПСБ раскрыл только консолидированный баланс, отчет о прибылях и убытках, а также краткий отчет об изменении капитала. Примечания касались только выпущенных ценных бумаг, административных расходов и субординированного долга.

В целом бизнес банка в 2024 году довольно уверенно рос. Так, его активы выросли на 26%, до 9,53 трлн руб. Во многом это определялось ростом кредитного портфеля — на 40%, до 6,65 трлн руб. При этом средства клиентов выросли менее значительно — на 30%, до 7,8 трлн руб. Тем не менее чистые процентные доходы выросли лишь на 4,2%, до 297 млрд руб. Опережающими темпами выросли чистые комиссионные доходы — на 18,8%, до 57 млрд руб. Впрочем, это были не самые слабые результаты среди других банков. Например, ВТБ показал снижение чистых процентных доходов в 2024 году на 36%, а банк «Санкт-Петербург» показал снижение чистых комиссионных доходов на 50%.

Как пояснили в банке, динамика чистых процентных доходов «обусловлена ростом портфеля кредитов ОПК, выданных по льготным ставкам, общим ростом стоимости фондирования на фоне изменения КС (ключевой ставки.— “Ъ”) и усиления конкуренции за ликвидность». Одновременно с этим, с учетом структуры срочности баланса, «пассивы переоцениваются вслед за ростом КС быстрее, чем активы», отмечают в банке. Также рост кредитного портфеля требует привлечения срочных средств клиентов для соблюдения нормативов структурной ликвидности. «В условиях конкуренции за ликвидность в системе это привело к более высокому росту стоимости фондирования банка по сравнению с доходностью активов»,— отметили в ПСБ. Причем указанные тенденции «стали наиболее заметны в четвертом квартале 2024 года на фоне пиковых ставок и активного роста портфеля ОПК», пояснили в банке.

Однако на финансовом результате сказался и убыток банка по операциям с финансовыми инструментами, который достиг 46 млрд руб., отмечает руководитель отдела банковского аудита компании «Донаудит» Сергей Тихонов. Кроме того, «сильно выросли операционные расходы (на 24%), а конкретно — расходы на персонал», указывает главный аналитик «Солид Брокер» Дмитрий Донецкий. Гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев отмечает, что «были инвестиции в свои банковские и околобанковские структуры: финтех CarMoney, "Правокард" и другие». В частности, банк довел свою долю в финтех CarMoney до 25% (см. “Ъ” от 11 сентября 2024 года). Рыночная цена приобретенного пакета оценивалась в 1,1 млрд руб.

В ПСБ также выделяют отрицательную переоценку финансовых инструментов, включая ценные бумаги, из-за повышения ключевой ставки, усиления санкционного давления и роста кредитных рисков в экономике. Фактически все банки, раскрывшие отчетность за 2024 год, показали отрицательный результат от работы с ценными бумагами. Кроме того, в ПСБ обращают внимание на снижение волатильных доходов по сравнению с предшествующим годом — в 2023 году группа зафиксировала около 62 млрд руб. прибыли от операций с иностранной валютой и дочерними компаниями.

Ольга Базутова