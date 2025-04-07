Audi приостанавливает отгрузку автомобилей в США из-за пошлин Трампа

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen Group, приостанавливает отгрузку для продажи в США своих автомобилей, прибывших в американские порты после 2 апреля. Компания объяснила это неопределенной ситуацией, вызванной введением Дональдом Трампом импортной пошлины в 25% на иностранные автомобили, а также дополнительных пошлин на товары из 185 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным компании, сейчас на ее складах в США находится около 37 тыс. автомобилей, чего хватит примерно на два месяца продаж. Как отмечает агентство Reuters, Audi оказалась одной из автомобильных компаний, которая может острее всего ощутить на себе новые импортные пошлины США — один из ее бестселлеров на американском рынке, кроссовер Audi Q5, собирается на заводах в Мексике, а многие комплектующие приходят из Европы.

Накануне стало известно, что британский автопроизводитель Jaguar Land Rover также приостанавливает свои поставки в США из-за неопределенной ситуации с новыми пошлинами. Компания на месяц остановит поставки, «пока разрабатываются средне- и долгосрочные планы». Японская компания Nintendo тоже откладывает начало предзаказов для американских покупателей ее новой игровой консоли Switch 2 из-за повышения импортных пошлин Дональдом Трампом. Ранее она собиралась запустить предзаказ 9 апреля.

Евгений Хвостик