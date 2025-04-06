Nintendo и Jaguar Land Rover приостанавливают поставки в США из-за пошлин Трампа

Вчера, 5 апреля, стало известно, что японская компания Nintendo откладывает начало предзаказов ее новой игровой консоли Switch 2 для американских покупателей из-за повышения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Ранее она собиралась запустить предзаказ 9 апреля. Однако теперь компания решила предварительно «оценить потенциальное воздействие пошлин и меняющихся рыночных условий». При этом Nintendo заявила, что продажи Switch 2 начнутся в США 5 июня, как и в других странах.

Информация о том, в каких именно странах производится новая игровая приставка, пока не раскрывается. Предыдущая версия Switch 1 производилась в Китае и Вьетнаме. Если вторая версия производится в тех же странах, то Nintendo столкнется с очень высокими пошлинами — 54% на товары из Китая, 46% — из Вьетнама. Компания собиралась продавать Switch 2 в США по $450. Сейчас неизвестно, планирует ли она повышать цену. По прогнозам торговой ассоциации IPC, цены на игровые консоли в США из-за повышения пошлин могут вырасти на 50%.

Также о приостановке поставок в США 5 апреля сообщил британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR). Компания на месяц остановит поставки в США из-за введения импортных пошлин на автомобили в размере 25%. Производитель назвал это временной мерой, «пока разрабатываются средне- и долгосрочные планы». На США приходится около четверти всех продаж JLR.

Яна Рождественская