Как следует из документов, госпожа Потанина также заявила требование о выплате £600 млн ($789,1 млн) — на случай, если суд откажет ей в получении доли от состояния мужа. По словам юристов бизнесмена, в октябре он предложил бывшей супруге £25 млн ($32,8 млн), чтобы завершить судебное разбирательство «достойно и конфиденциально», однако «это предложение о примирении было отвергнуто».