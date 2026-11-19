Bloomberg: бывшая жена Потанина потребовала у него через суд $2,9 млрд
Наталья Потанина, бывшая жена главы «Норникеля» Владимира Потанина, во время бракоразводного процесса потребовала выплатить ей не менее £2,2 млрд ($2,9 млрд). Она считает эту сумму своей «справедливой долей» и утверждает, что ей «пришлось отказаться от роскошного образа жизни, к которому она привыкла за годы брака», пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
Как следует из документов, госпожа Потанина также заявила требование о выплате £600 млн ($789,1 млн) — на случай, если суд откажет ей в получении доли от состояния мужа. По словам юристов бизнесмена, в октябре он предложил бывшей супруге £25 млн ($32,8 млн), чтобы завершить судебное разбирательство «достойно и конфиденциально», однако «это предложение о примирении было отвергнуто».
Супруги развелись в 2014 году после 30 лет брака. По решению российского суда Наталье Потаниной досталось $41,5 млн, однако она утверждает, что ей выплатили менее 1% от состояния бизнесмена. С 2018 года она пытается взыскать около $6 млрд через британскую юрисдикцию.
Наталья Потанина требует 50% стоимости доли бывшего мужа в ГМК «Норильский никель» (владение которой осуществлялось через структуру «Интеррос инвест»), а также 50% всех дивидендов, выплаченных по этим акциям, начиная с 2014 года. Она также попросила суд Англии проверить сделки бизнесмена на $9,3 млрд. В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes Владимир Потанин занимает второе место, его состояние оценивается в $29,7 млрд.