Турецкому протесту набивают цену
Эрдоган обвинил оппозицию в подрыве экономики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке обвалить национальную экономику и пригрозил судебным разбирательством. Поводом стал призыв этой политической силы к населению устроить потребительский бойкот ряду турецких компаний, по ее мнению, связанных с государством. Таким образом оппозиция решила выразить протест против ареста властями стамбульского мэра Экрема Имамоглу, главного оппонента господина Эрдогана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamac / Anadolu / AFP
Выступая перед депутатами пропрезидентской Партии справедливости и развития (ПСР), Реджеп Тайип Эрдоган пообещал противостоять «любым экономическим атакам, которые направлены против Турции». «Любая попытка саботировать турецкую экономику, мир и социальное благополучие нации повлечет за собой ответственность перед судебными органами»,— пообещал глава государства. Он обвинил РНП, которая является второй по величине фракцией в Великом национальном собрании (парламенте), в готовности разорить турецких торговцев, рабочих и предпринимателей из-за своих политических амбиций.
Так Эрдоган отреагировал на недавний призыв РНП к населению страны устроить потребительский бойкот тем компаниям, которые, по ее мнению, связаны с правящей элитой, в знак протеста против судебного преследования Экрема Имамоглу и ряда других функционеров партии. Оппоненты власти даже сформировали черный список из 20 предприятий, куда вошли сети кофеен, книжные магазины, производители мебели, букмекерские конторы, туроператоры, а также крупные медиакорпорации. Последние, заявили в оппозиционной партии, пошли навстречу требованиям регуляторов и перестали вести прямые трансляции с уличных акций протеста в поддержку господина Имамоглу.
В интервью изданию Sozcu председатель РНП Озгюр Озель заявил, что главная цель потребительского бойкота — добиться практических результатов.
«Мы внимательно следим за ситуацией. Если одна из этих групп (которые попали в черный список.— “Ъ”), например, продает автомобили, то мы издадим распоряжение, и ни один муниципалитет, управляемый РНП, больше никогда не закупит то, что они продают»,— рассказал господин Озель о механике бойкота.
Такой подход к противостоянию с властями вызвал осуждение со стороны Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD). В своем заявлении организация пояснила, что призывы к бойкоту «наносят ущерб экономическим достижениям». «Деловой мир должен быть огражден от политических дискуссий, и все заинтересованные стороны должны действовать здраво ради благосостояния нашей страны. Сегодня настало время повысить нашу конкурентоспособность в мировой экономике, стимулировать внутреннее производство и поддерживать устойчивый рост и занятость»,— обратили внимание в MUSIAD.
Спустя неделю после начала протестных акций в поддержку господина Имамоглу турецкие рынки более или менее стабилизировались. Для того чтобы поддержать национальную валюту, рухнувшую в первые дни уличных столкновений, Центробанку Турции пришлось продать свыше $25 млрд из своих валютных резервов, свидетельствуют данные Bloomberg Economics. Эксперты издания полагают, что интервенции в поддержку турецкой лиры продолжатся, но риск политической неопределенности в инвестиционном климате Турции пока сохранится.
Тем не менее на встрече с международными инвесторами, состоявшейся на днях по видеосвязи, министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об устойчивости национальной экономики. По его словам, влияние внутриполитических событий на ее показатели будет иметь временный и ограниченный характер.
Не исключено, что план оппозиции по бойкоту некоторых компаний связан не только со стремлением ударить по правящей верхушке, но и с попыткой за счет ухудшения экономической ситуации вновь поднять градус протестных акций.
Пока же, как рассказали источники издания Al-Monitor, связанные с РНП, часть протестующих в эти дни покинула улицы, что, вероятно, связано с жесткой реакцией правоохранительных органов, использовавших спецсредства для разгона толпы.
По оценкам Al-Monitor, опасность для турецкой оппозиции заключается в том, что в скором времени демонстранты выдохнутся, а с окончанием священного для мусульман месяца рамадан 30 марта протесты рискуют полностью растерять импульс. В связи с этим для РНП важно «сохранять темп», сказал один из собеседников портала, близких к партии.
Как пояснил в разговоре с Sozcu Озгюр Озель, сейчас основная задача его соратников — использовать юридические средства, чтобы снять арест со стамбульского мэра и добиться от Стамбульского университета отмены решения об отзыве у Экрема Имамоглу диплома о высшем образовании, наличие которого является важным условием выдвижения на выборы. Однако даже если эти усилия провалятся и партии придется искать альтернативу арестованному градоначальнику в качестве кандидата на президентских выборах 2028 года, то знаменем предвыборной кампании все равно будет господин Имамоглу, дал понять председатель РНП.