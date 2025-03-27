Турецкому протесту набивают цену

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке обвалить национальную экономику и пригрозил судебным разбирательством. Поводом стал призыв этой политической силы к населению устроить потребительский бойкот ряду турецких компаний, по ее мнению, связанных с государством. Таким образом оппозиция решила выразить протест против ареста властями стамбульского мэра Экрема Имамоглу, главного оппонента господина Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamac / Anadolu / AFP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamac / Anadolu / AFP

Выступая перед депутатами пропрезидентской Партии справедливости и развития (ПСР), Реджеп Тайип Эрдоган пообещал противостоять «любым экономическим атакам, которые направлены против Турции». «Любая попытка саботировать турецкую экономику, мир и социальное благополучие нации повлечет за собой ответственность перед судебными органами»,— пообещал глава государства. Он обвинил РНП, которая является второй по величине фракцией в Великом национальном собрании (парламенте), в готовности разорить турецких торговцев, рабочих и предпринимателей из-за своих политических амбиций.

Так Эрдоган отреагировал на недавний призыв РНП к населению страны устроить потребительский бойкот тем компаниям, которые, по ее мнению, связаны с правящей элитой, в знак протеста против судебного преследования Экрема Имамоглу и ряда других функционеров партии. Оппоненты власти даже сформировали черный список из 20 предприятий, куда вошли сети кофеен, книжные магазины, производители мебели, букмекерские конторы, туроператоры, а также крупные медиакорпорации. Последние, заявили в оппозиционной партии, пошли навстречу требованиям регуляторов и перестали вести прямые трансляции с уличных акций протеста в поддержку господина Имамоглу.

В интервью изданию Sozcu председатель РНП Озгюр Озель заявил, что главная цель потребительского бойкота — добиться практических результатов.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Если одна из этих групп (которые попали в черный список.— “Ъ”), например, продает автомобили, то мы издадим распоряжение, и ни один муниципалитет, управляемый РНП, больше никогда не закупит то, что они продают»,— рассказал господин Озель о механике бойкота.

Такой подход к противостоянию с властями вызвал осуждение со стороны Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD). В своем заявлении организация пояснила, что призывы к бойкоту «наносят ущерб экономическим достижениям». «Деловой мир должен быть огражден от политических дискуссий, и все заинтересованные стороны должны действовать здраво ради благосостояния нашей страны. Сегодня настало время повысить нашу конкурентоспособность в мировой экономике, стимулировать внутреннее производство и поддерживать устойчивый рост и занятость»,— обратили внимание в MUSIAD.

Спустя неделю после начала протестных акций в поддержку господина Имамоглу турецкие рынки более или менее стабилизировались. Для того чтобы поддержать национальную валюту, рухнувшую в первые дни уличных столкновений, Центробанку Турции пришлось продать свыше $25 млрд из своих валютных резервов, свидетельствуют данные Bloomberg Economics. Эксперты издания полагают, что интервенции в поддержку турецкой лиры продолжатся, но риск политической неопределенности в инвестиционном климате Турции пока сохранится.

Тем не менее на встрече с международными инвесторами, состоявшейся на днях по видеосвязи, министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об устойчивости национальной экономики. По его словам, влияние внутриполитических событий на ее показатели будет иметь временный и ограниченный характер.

Не исключено, что план оппозиции по бойкоту некоторых компаний связан не только со стремлением ударить по правящей верхушке, но и с попыткой за счет ухудшения экономической ситуации вновь поднять градус протестных акций.

Пока же, как рассказали источники издания Al-Monitor, связанные с РНП, часть протестующих в эти дни покинула улицы, что, вероятно, связано с жесткой реакцией правоохранительных органов, использовавших спецсредства для разгона толпы.

По оценкам Al-Monitor, опасность для турецкой оппозиции заключается в том, что в скором времени демонстранты выдохнутся, а с окончанием священного для мусульман месяца рамадан 30 марта протесты рискуют полностью растерять импульс. В связи с этим для РНП важно «сохранять темп», сказал один из собеседников портала, близких к партии.

Как пояснил в разговоре с Sozcu Озгюр Озель, сейчас основная задача его соратников — использовать юридические средства, чтобы снять арест со стамбульского мэра и добиться от Стамбульского университета отмены решения об отзыве у Экрема Имамоглу диплома о высшем образовании, наличие которого является важным условием выдвижения на выборы. Однако даже если эти усилия провалятся и партии придется искать альтернативу арестованному градоначальнику в качестве кандидата на президентских выборах 2028 года, то знаменем предвыборной кампании все равно будет господин Имамоглу, дал понять председатель РНП.

Нил Кербелов