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Турецкому протесту набивают цену

Эрдоган обвинил оппозицию в подрыве экономики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке обвалить национальную экономику и пригрозил судебным разбирательством. Поводом стал призыв этой политической силы к населению устроить потребительский бойкот ряду турецких компаний, по ее мнению, связанных с государством. Таким образом оппозиция решила выразить протест против ареста властями стамбульского мэра Экрема Имамоглу, главного оппонента господина Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamac / Anadolu / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamac / Anadolu / AFP

Выступая перед депутатами пропрезидентской Партии справедливости и развития (ПСР), Реджеп Тайип Эрдоган пообещал противостоять «любым экономическим атакам, которые направлены против Турции». «Любая попытка саботировать турецкую экономику, мир и социальное благополучие нации повлечет за собой ответственность перед судебными органами»,— пообещал глава государства. Он обвинил РНП, которая является второй по величине фракцией в Великом национальном собрании (парламенте), в готовности разорить турецких торговцев, рабочих и предпринимателей из-за своих политических амбиций.

Так Эрдоган отреагировал на недавний призыв РНП к населению страны устроить потребительский бойкот тем компаниям, которые, по ее мнению, связаны с правящей элитой, в знак протеста против судебного преследования Экрема Имамоглу и ряда других функционеров партии. Оппоненты власти даже сформировали черный список из 20 предприятий, куда вошли сети кофеен, книжные магазины, производители мебели, букмекерские конторы, туроператоры, а также крупные медиакорпорации. Последние, заявили в оппозиционной партии, пошли навстречу требованиям регуляторов и перестали вести прямые трансляции с уличных акций протеста в поддержку господина Имамоглу.

В интервью изданию Sozcu председатель РНП Озгюр Озель заявил, что главная цель потребительского бойкота — добиться практических результатов.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Если одна из этих групп (которые попали в черный список.— “Ъ”), например, продает автомобили, то мы издадим распоряжение, и ни один муниципалитет, управляемый РНП, больше никогда не закупит то, что они продают»,— рассказал господин Озель о механике бойкота.

Такой подход к противостоянию с властями вызвал осуждение со стороны Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD). В своем заявлении организация пояснила, что призывы к бойкоту «наносят ущерб экономическим достижениям». «Деловой мир должен быть огражден от политических дискуссий, и все заинтересованные стороны должны действовать здраво ради благосостояния нашей страны. Сегодня настало время повысить нашу конкурентоспособность в мировой экономике, стимулировать внутреннее производство и поддерживать устойчивый рост и занятость»,— обратили внимание в MUSIAD.

Чем известен Экрем Имамоглу

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Спустя неделю после начала протестных акций в поддержку господина Имамоглу турецкие рынки более или менее стабилизировались. Для того чтобы поддержать национальную валюту, рухнувшую в первые дни уличных столкновений, Центробанку Турции пришлось продать свыше $25 млрд из своих валютных резервов, свидетельствуют данные Bloomberg Economics. Эксперты издания полагают, что интервенции в поддержку турецкой лиры продолжатся, но риск политической неопределенности в инвестиционном климате Турции пока сохранится.

Тем не менее на встрече с международными инвесторами, состоявшейся на днях по видеосвязи, министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об устойчивости национальной экономики. По его словам, влияние внутриполитических событий на ее показатели будет иметь временный и ограниченный характер.

Не исключено, что план оппозиции по бойкоту некоторых компаний связан не только со стремлением ударить по правящей верхушке, но и с попыткой за счет ухудшения экономической ситуации вновь поднять градус протестных акций.

Пока же, как рассказали источники издания Al-Monitor, связанные с РНП, часть протестующих в эти дни покинула улицы, что, вероятно, связано с жесткой реакцией правоохранительных органов, использовавших спецсредства для разгона толпы.

По оценкам Al-Monitor, опасность для турецкой оппозиции заключается в том, что в скором времени демонстранты выдохнутся, а с окончанием священного для мусульман месяца рамадан 30 марта протесты рискуют полностью растерять импульс. В связи с этим для РНП важно «сохранять темп», сказал один из собеседников портала, близких к партии.

Мировые СМИ о массовых протестах в Турции и их причине

Как пояснил в разговоре с Sozcu Озгюр Озель, сейчас основная задача его соратников — использовать юридические средства, чтобы снять арест со стамбульского мэра и добиться от Стамбульского университета отмены решения об отзыве у Экрема Имамоглу диплома о высшем образовании, наличие которого является важным условием выдвижения на выборы. Однако даже если эти усилия провалятся и партии придется искать альтернативу арестованному градоначальнику в качестве кандидата на президентских выборах 2028 года, то знаменем предвыборной кампании все равно будет господин Имамоглу, дал понять председатель РНП.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Протесты в Турции

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Участник акции протеста в Стамбуле

Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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