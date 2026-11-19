Администрация США не сочла выход GTA VI поводом для удаленной работы
Управление кадровой службы США (OPM) напомнило федеральным служащим о правилах удаленной работы после выхода Grand Theft Auto (GTA) VI. В ведомстве указали, что релиз игры — это не повод работать из дома.
Bloomberg связывает публикацию с кампанией администрации Дональда Трампа, которая добивается возвращения федеральных служащих в офисы. Вскоре после вступления в должность в 2025 году президент поручил сворачивать практику работы из дома, распространенную во время пандемии COVID-19.
GTA VI от студии Rockstar вышла на консолях последнего поколения — PS5 и Xbox Series X/S. Продажи игры по предзаказам превысили $1,4 млрд. Дата релиза на ПК пока неизвестна. Предполагается, что это произойдет не раньше 2027 года. Средний балл новой части GTA на Metacritic достиг 99 из 100 на основе 146 обзоров критиков.