В США возбудили дело в отношении OpenAI из-за атаки ИИ-агентов на банки
Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйс заявила, что штат начал уголовное расследование в отношении OpenAI и других разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) из-за «явного проникновения в банки вышедших из-под контроля ИИ-агентов». Ее заявление цитируют СМИ, в том числе Reuters.
Госпожа Мэйс отказалась сообщить, какие еще компании оказались в центре расследования. Она также заявила, что ее ведомство взаимодействует с аризонскими банками, но не сообщила, о каких банках идет речь. В OpenAI не прокомментировали информацию о расследовании.
В последнее время в банковской сфере нарастает беспокойство из-за того, что продвинутые ИИ-агенты могут наносить ущерб банковской системе и финансовым организациям. В сентябре глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал финансовые организации, инфраструктуры финансового рынка и технологических провайдеров подготовить сценарии реагирования на связанные с ИИ сбои. Как сообщало в октябре Reuters, крупные американские банки начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к счетам пользователей и совершению трансакций.
Ранее некоторые штаты уже подавали иски и начинали расследования в отношении OpenAI. Так, в августе Алабама начала расследование из-за хакерских ИИ-атак, а в октябре Техас — из-за недостаточной защиты от рисков ИИ.