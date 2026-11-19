Госпожа Мэйс отказалась сообщить, какие еще компании оказались в центре расследования. Она также заявила, что ее ведомство взаимодействует с аризонскими банками, но не сообщила, о каких банках идет речь. В OpenAI не прокомментировали информацию о расследовании.