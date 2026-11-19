«Яндекс» восстановил доступ к 99,5% данных на «Диске» после атак на дата-центры
Инженеры «Яндекса» увеличили долю доступных данных на «Диске» до 99,55%. Восстановлены все главные функции сервиса, в том числе автозагрузка фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео.
«Восстановительные работы продолжаются — доля доступных данных будет расти и дальше. Если файл пока не удается открыть или скачать, это не означает, что он утрачен»,— указано в пресс-релизе «Яндекса».
В начале октября ВСУ ударили беспилотниками по дата-центрам «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После этого начались сбои в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. Было утрачено почти 3% данных клиентов Yandex Cloud.